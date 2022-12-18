Проект, который похвалила глава Росприроднадзора, запустили в ЯНАО

В Салехарде открылся первый ЯмалЭкоДом

19 декабря 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

ЯмалЭкоДом расположен на площади у рынка «Дары Ямала» Фото: пресс-служба ООО «Инновационные технологии» Первый экодом в ЯНАО — пункт приема вторсырья, который также является образовательной площадкой — открылся в Салехарде 19 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО «Инновационные технологии». Ранее на открытии подобного центра в Тюмени руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова высоко оценила идею экодомов. ЯмалЭкоДом находится по адресу: ул. Чубынина, 34 (площадь у рынка «Дары Ямала») и является совместным проектом регоператора и компании «Ямалэкосервис». «Региональный оператор, помимо основной своей функции, обращения с твердыми коммунальными отходами, ставит перед собой задачу экологического просвещения. Отдельно хочется поблагодарить местные власти, которые оказали огромную поддержку при реализации столь важного для региона проекта, и губернатора Дмитрия Артюхова за внимание к теме экологии», — рассказал гендиректор «Инновационных технологий» Артем Ткаченко. Основная миссия экодома — образовательная. Здесь проводят бесплатные экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых, различные творческие мероприятия на тему экологии. Сюда же местные жители могут принести вторсырье. Особенностью экодома является специальный велошредер — это велосипед, который может превратить пластик в крошку. «Открытие первого экодома на Ямале — серьезная заявка на воспитание ответственного потребления у молодежи, осознанного отношения к защите природы», — убежден глава Салехарда Алексей Титовский. До конца декабря экодом работает без выходных. Подобные экоцентры открыты в других городах УрФО: Тюмени, Ханты-Мансийске, Нижневартовске. Планируется открытие экодомов в Сургуте, Нижнем Тагиле, Тобольске, Ишиме, Новом Уренгое, Ноябрьске. 13 декабря экодом «Центральный» в Тюмени открывали руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и тюменский губернатор Александр Моор. «Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально», — сказала тогда Радионова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый экодом в ЯНАО — пункт приема вторсырья, который также является образовательной площадкой — открылся в Салехарде 19 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО «Инновационные технологии». Ранее на открытии подобного центра в Тюмени руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова высоко оценила идею экодомов. ЯмалЭкоДом находится по адресу: ул. Чубынина, 34 (площадь у рынка «Дары Ямала») и является совместным проектом регоператора и компании «Ямалэкосервис». «Региональный оператор, помимо основной своей функции, обращения с твердыми коммунальными отходами, ставит перед собой задачу экологического просвещения. Отдельно хочется поблагодарить местные власти, которые оказали огромную поддержку при реализации столь важного для региона проекта, и губернатора Дмитрия Артюхова за внимание к теме экологии», — рассказал гендиректор «Инновационных технологий» Артем Ткаченко. Основная миссия экодома — образовательная. Здесь проводят бесплатные экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых, различные творческие мероприятия на тему экологии. Сюда же местные жители могут принести вторсырье. Особенностью экодома является специальный велошредер — это велосипед, который может превратить пластик в крошку. «Открытие первого экодома на Ямале — серьезная заявка на воспитание ответственного потребления у молодежи, осознанного отношения к защите природы», — убежден глава Салехарда Алексей Титовский. До конца декабря экодом работает без выходных. Подобные экоцентры открыты в других городах УрФО: Тюмени, Ханты-Мансийске, Нижневартовске. Планируется открытие экодомов в Сургуте, Нижнем Тагиле, Тобольске, Ишиме, Новом Уренгое, Ноябрьске. 13 декабря экодом «Центральный» в Тюмени открывали руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и тюменский губернатор Александр Моор. «Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально», — сказала тогда Радионова.