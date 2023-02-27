На 85-м году скончался бывший руководитель Свердловской области Владимир Власов

Свои соболезнования семье Власова выразили свердловский губернатор, экс-сенатор и депутаты Законодательного собрания области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 85-м году жизни скончался бывший руководитель Свердловской области Владимир Власов. Свои соболезнования со страницы «Областной газеты» выразил свердловский губернатор Евгений Куйвашев и бывший сенатор Эдуард Россель.

«Выражаю глубочайшие соболезнования всем родным, друзьям, коллегам выдающегося государственного деятеля, металлурга Владимира Михайловича Власова в связи с его кончиной. Это тяжелая утрата для всех уральцев. Имя Владимира Михайловича Власова золотыми буквами вписано в летопись региона», — заявил Куйвашев.

Губернатор отметил, что Власов укрепил промышленный и экономический потенциал региона, модернизировал Первоуральский новотрубный завод. «Чем бы он ни занимался, всегда стремился быть полезным обществу и оставался верен интересам Урала и всей страны. Блестящий политик, авторитетный и уважаемый руководитель, патриот и созидатель, творческий и эрудированный человек», — подчеркнул глава региона.

В свою очередь, Эдуард Россель отметил, что Власов родился на Украине, но всегда считал себя уральцем и «металлургом до мозга костей». Также экс-сенатор обратил внимание, что бывший руководитель Свердловской области был почетным металлургом России, кавалером ордена Трудового Красного Знамени и других государственных наград. «Заслуги Владимира Михайловича перед областью и страной трудно переоценить. Выражаю самые глубокие соболезнования его дочери, его близким, друзьям, ученикам. Память о нашем добром друге, коллеге и соратнике навсегда сохранится в наших сердцах», — заявил Россель.

Власов руководил свердловским облисполкомом (ныне областное правительство) с 1987 по 1990 год. Также в 1990 году возглавлял областной совет, который позже преобразовался в Законодательное собрание.