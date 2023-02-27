27 февраля 2023

Аудиторы пришли с проверкой в челябинское министерство безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания в городской думе. Курган, чиновники, депутаты, шариковая ручка
В КСП проверят вопросы целевого использования субсидий Фото:

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) пришли с проверкой в министерство безопасности региона. Ведомство будет проверять целевое использования бюджетных средств, выделенных на организацию и обеспечение общественной безопасности. Об этом URA.RU сообщили 28 апреля в пресс-службе ведомства.

«Объекты проверки: министерство общественной безопасности Челябинской области и общественные некоммерческие организации. Программа мероприятия включает следующие вопросы целевого использования субсидий», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В КСП отметили, что региональные власти поощряют участие общественных объединений в обеспечении безопасности. На эти мероприятия государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области» из областного бюджета в 2022 и 2023 годах направлено 80 млн рублей и 114,1 млн рублей соответственно.

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Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) пришли с проверкой в министерство безопасности региона. Ведомство будет проверять целевое использования бюджетных средств, выделенных на организацию и обеспечение общественной безопасности. Об этом URA.RU сообщили 28 апреля в пресс-службе ведомства. «Объекты проверки: министерство общественной безопасности Челябинской области и общественные некоммерческие организации. Программа мероприятия включает следующие вопросы целевого использования субсидий», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В КСП отметили, что региональные власти поощряют участие общественных объединений в обеспечении безопасности. На эти мероприятия государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области» из областного бюджета в 2022 и 2023 годах направлено 80 млн рублей и 114,1 млн рублей соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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