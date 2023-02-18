ВСУ сбросили отравляющее вещество на российских военных под Угледаром

Под атаку попали российские военные под Угледаром, рассказал военный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ сбросили на позиции российских военных боеприпас с отравляющим веществом под селами Урожайное и Великая Новоселовка на угледарском направлении. Об этом сообщил российский военный, пожелавший остаться анонимным. Он отметил, что состав отравляющего вещества неизвестен.

«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — рассказал военный. Его слова приводит РИА Новости.

Военный также уточнил, что двое бойцов получили ожоги легких из-за детонации заряда. Он добавил, что у них наблюдаются все признаки отравления, среди которых рвота и раздражение слизистой. Вещество, которое осталось от детонации заряда, было отправлено на экспертизу.

ВСУ уже применяли химическое оружие в конфликте против России. 30 декабря другой росссийский военный сообщил, что химическое оружие ВСУ делают сами. Также было зафиксировано применение химоружия украинскими военными на бахмутском направлении. Использование такого вида оружие в военных целях запрещено международными конвенциями.