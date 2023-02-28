В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Вооруженные силы России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских боевиков в небе над Суражским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня над Суражским районом ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте крушения беспилотника работают оперативные службы.
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Вооруженные силы России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских боевиков в небе над Суражским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня над Суражским районом ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте крушения беспилотника работают оперативные службы.