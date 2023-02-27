Из-за мошенников курганцы рискуют лишиться кредитов более 100 тысяч рублей

28 февраля 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Мошенники переводили полученные в курганских банках деньги и отправляли в другую страну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Курганской областной Думы предлагают ограничить выплаты по кредитам из-за высокой опасности наткнуться на мошенников. Об это передает корреспондент URA.RU с планового заседания облдумы. «Если мы ограничим возможность получить 50 тысяч рублей онлайн, то насколько это повлияет на преступность. То, что больше этой суммы можно будет получить или очно (в отделении банка), или через три дня. И эту инициативу направить в федеральное законодательство», — пояснил депутат облдумы Ярослав Климко. С такой позицией не согласился начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов. По его словам, банки не согласятся на такую идею. «Мы с вами получим такое противостояния со стороны банков и структур, которое мы с вами никогда не преодолеем», — отмечает Свинов. По словам начальника МВД, инициатива не пройдет в федеральное законодательство, так как предыдущие проекты за последние четыре года так и остались на региональном уровне. Сообщается, что управление УМВД по Курганской области уже обращалось в Центральный Банк России, чтобы проконтролировать вопрос об онлайн-выплатах. На заседании прозвучало, что выплаты, которые идут якобы на кредит, переходят в Украину. Из Курганской области, по информации от чиновников, было переведено около 280 миллионов рублей. С такой проблемой также столкнулось ХМАО — из региона было отправлено около 800 миллионов рублей. URA.RU писало ранее, что курганские депутаты на годы отложили оплату бюджетного кредита. Чиновники перенесли обязательства по погашению кредита на несколько лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Курганской областной Думы предлагают ограничить выплаты по кредитам из-за высокой опасности наткнуться на мошенников. Об это передает корреспондент URA.RU с планового заседания облдумы. «Если мы ограничим возможность получить 50 тысяч рублей онлайн, то насколько это повлияет на преступность. То, что больше этой суммы можно будет получить или очно (в отделении банка), или через три дня. И эту инициативу направить в федеральное законодательство», — пояснил депутат облдумы Ярослав Климко. С такой позицией не согласился начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов. По его словам, банки не согласятся на такую идею. «Мы с вами получим такое противостояния со стороны банков и структур, которое мы с вами никогда не преодолеем», — отмечает Свинов. По словам начальника МВД, инициатива не пройдет в федеральное законодательство, так как предыдущие проекты за последние четыре года так и остались на региональном уровне. Сообщается, что управление УМВД по Курганской области уже обращалось в Центральный Банк России, чтобы проконтролировать вопрос об онлайн-выплатах. На заседании прозвучало, что выплаты, которые идут якобы на кредит, переходят в Украину. Из Курганской области, по информации от чиновников, было переведено около 280 миллионов рублей. С такой проблемой также столкнулось ХМАО — из региона было отправлено около 800 миллионов рублей. URA.RU писало ранее, что курганские депутаты на годы отложили оплату бюджетного кредита. Чиновники перенесли обязательства по погашению кредита на несколько лет.