Курганские депутаты на годы отложили оплату бюджетного кредита

Курганские депутаты приняли закон о переносе сроков оплаты бюджетного кредита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы приняли закон о перенесении обязательств погашения бюджетного кредита на несколько лет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания курганского парламента.

«Проектом закона Курганской области предлагается утвердить <…> дополнительное соглашение, в соответствии с которым перенесены обязательства по погашению бюджетных кредитов с 2022 года на 2029 год», — зачитал содержание проекта директор департамента финансов Курганской области Сергей Гаврин. Депутаты утвердили закон во втором чтении.

Дополнительное соглашение о переносе сроков прошло одобрение профильного комитета облдумы. Зампредседателя думы Марат Исламов отметил, что к второму чтению соглашение получило несколько доработок правового характера.

Ранее URA.RU сообщало, что курганское правительство не станет возвращать кредитные средства. Из-за переноса сроков деньги направят на развитие региональных проектов.