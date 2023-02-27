27 февраля 2023

Курганские депутаты на годы отложили оплату бюджетного кредита

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель, заседание думы
Курганские депутаты приняли закон о переносе сроков оплаты бюджетного кредита Фото:

Депутаты Курганской областной думы приняли закон о перенесении обязательств погашения бюджетного кредита на несколько лет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания курганского парламента.

«Проектом закона Курганской области предлагается утвердить <…> дополнительное соглашение, в соответствии с которым перенесены обязательства по погашению бюджетных кредитов с 2022 года на 2029 год», — зачитал содержание проекта директор департамента финансов Курганской области Сергей Гаврин. Депутаты утвердили закон во втором чтении.

Дополнительное соглашение о переносе сроков прошло одобрение профильного комитета облдумы. Зампредседателя думы Марат Исламов отметил, что к второму чтению соглашение получило несколько доработок правового характера.

Ранее URA.RU сообщало, что курганское правительство не станет возвращать кредитные средства. Из-за переноса сроков деньги направят на развитие региональных проектов.

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Депутаты Курганской областной думы приняли закон о перенесении обязательств погашения бюджетного кредита на несколько лет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания курганского парламента. «Проектом закона Курганской области предлагается утвердить <…> дополнительное соглашение, в соответствии с которым перенесены обязательства по погашению бюджетных кредитов с 2022 года на 2029 год», — зачитал содержание проекта директор департамента финансов Курганской области Сергей Гаврин. Депутаты утвердили закон во втором чтении. Дополнительное соглашение о переносе сроков прошло одобрение профильного комитета облдумы. Зампредседателя думы Марат Исламов отметил, что к второму чтению соглашение получило несколько доработок правового характера. Ранее URA.RU сообщало, что курганское правительство не станет возвращать кредитные средства. Из-за переноса сроков деньги направят на развитие региональных проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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