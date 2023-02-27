Мэр Перми предложил горожанам встретиться в прямом эфире

Глава Перми попросил горожан задать вопросы в комментариях
Глава Перми Алексей Демкин анонсировал прямую трансляцию, где пообщается с горожанами. Эфир мэр проведет у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».
«Друзья, предлагаю пообщаться в прямом эфире 2 марта в 19:00 на моей странице „Вконтакте“. Традиционно жду ваши вопросы в комментариях под постом» — написал глава у себя в telegram-канале.
Последний раз мэр проводил прямую трансляцию перед новым годом. Тогда Демкин также обсуждал с горожанами интересующие их вопросы. В основном пермяков интересовала тема уборки огромных сугробов на улицах.
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