Мэр Перми назвал дату общения с горожанами

Алексей Демкин пообщается с пермяками в прямом эфире
Мэр Перми Алексей Демкин приглашает жителей города принять участие в прямом эфире по итогам 2022 года. Трансляция пройдет на официальной странице главы города в соцсети «ВКонтакте» 22 декабря в 19 часов.
«Накануне Нового года предлагаю пообщаться в прямом эфире. Подведем итоги года, обсудим актуальные темы», — написал в посте Демкин. Глава города предложил пермякам оставлять свои вопросы под постом.
Прошлый прямой эфир главы Перми Алексея Демкина проводился в ноябре. URA.RU писало о том, что мэр переносил общение с жителями из-за изменений в рабочем графике.
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