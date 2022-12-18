Мэр Перми назвал дату общения с горожанами

Глава Перми Алексей Демкин проведет прямой эфир 22 декабря

19 декабря 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин пообщается с пермяками в прямом эфире Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Перми Алексей Демкин приглашает жителей города принять участие в прямом эфире по итогам 2022 года. Трансляция пройдет на официальной странице главы города в соцсети «ВКонтакте» 22 декабря в 19 часов. «Накануне Нового года предлагаю пообщаться в прямом эфире. Подведем итоги года, обсудим актуальные темы», — написал в посте Демкин. Глава города предложил пермякам оставлять свои вопросы под постом. Прошлый прямой эфир главы Перми Алексея Демкина проводился в ноябре. URA.RU писало о том, что мэр переносил общение с жителями из-за изменений в рабочем графике.

Мэр Перми Алексей Демкин приглашает жителей города принять участие в прямом эфире по итогам 2022 года. Трансляция пройдет на официальной странице главы города в соцсети «ВКонтакте» 22 декабря в 19 часов. «Накануне Нового года предлагаю пообщаться в прямом эфире. Подведем итоги года, обсудим актуальные темы», — написал в посте Демкин. Глава города предложил пермякам оставлять свои вопросы под постом. Прошлый прямой эфир главы Перми Алексея Демкина проводился в ноябре. URA.RU писало о том, что мэр переносил общение с жителями из-за изменений в рабочем графике.