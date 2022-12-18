18 декабря 2022
17 декабря 2022

Мэр Перми назвал дату общения с горожанами

Глава Перми Алексей Демкин проведет прямой эфир 22 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин пообщается с пермяками в прямом эфире Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин приглашает жителей города принять участие в прямом эфире по итогам 2022 года. Трансляция пройдет на официальной странице главы города в соцсети «ВКонтакте» 22 декабря в 19 часов.

«Накануне Нового года предлагаю пообщаться в прямом эфире. Подведем итоги года, обсудим актуальные темы», — написал в посте Демкин. Глава города предложил пермякам оставлять свои вопросы под постом.

Прошлый прямой эфир главы Перми Алексея Демкина проводился в ноябре. URA.RU писало о том, что мэр переносил общение с жителями из-за изменений в рабочем графике.

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Мэр Перми Алексей Демкин приглашает жителей города принять участие в прямом эфире по итогам 2022 года. Трансляция пройдет на официальной странице главы города в соцсети «ВКонтакте» 22 декабря в 19 часов. «Накануне Нового года предлагаю пообщаться в прямом эфире. Подведем итоги года, обсудим актуальные темы», — написал в посте Демкин. Глава города предложил пермякам оставлять свои вопросы под постом. Прошлый прямой эфир главы Перми Алексея Демкина проводился в ноябре. URA.RU писало о том, что мэр переносил общение с жителями из-за изменений в рабочем графике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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