Директора элитной гимназии продвигают во власть Екатеринбурга

Глава гимназии, где учатся дети министров, идет на выборы в Екатеринбурге

Галина Панькова руководит гимназией с 2008 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директора гимназии №5, где обучаются дети екатеринбургской элиты, Галину Панькову выдвинут на выборы в гордуму по одному из округов Ленинского района. Об этом URA.RU рассказал источник в образовательном учреждении.

Второй собеседник агентства утверждает, что соперником Паньковой на праймериз «Единой России» может стать действующий депутат от Ленинского района Виталий Чачин. Если Панькову будет поддерживать мэрия, то Чачина — спикер думы Игорь Володин (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова).

«Преимуществом Чачина будет то, что Панькова не настроена на активную кампанию», — передал настроение Паньковой источник. При этом сама Панькова заявила корреспонденту URA.RU, что впервые слышит о выборах.

В городской власти у нее репутация «вредного» менеджера, часто оспаривающего решения начальства, поделился третий собеседник. «У нее дети министров учатся, поэтому она считает, что обладает субъектностью. Такая генеральша», — сказал он. Панькова возглавляет гимназию №5 с 2008 года.