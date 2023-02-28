Пациенты психдиспансера в ЯНАО вынуждены лежать в коридорах из-за ремонта. Инсайд

01 марта 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Ремонт в медучреждении должен был закончиться в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пациенты Новоуренгойского психоневрологического диспансера вынуждены лежать в коридорах из-за продолжительного ремонта в больнице. Как сообщил URA.RU инсайдер в медицинских кругах региона, дети находятся рядом со взрослыми пациентами, у которых различные диагнозы. «В основном здании больницы происходит ремонт, который должен был закончиться в 2022 году. Но этого до сих пор не случилось. Дети находятся вместе со взрослыми в коридоре. Они лежат в одном помещении с людьми, которые поступают в больницу с белой горячкой, в наркотическом опьянении и агрессивным поведением», — рассказал источник. При этом в медучреждении эту информацию опровергли. Там пояснили, что это специальная буферная зона для пациентов, которые ожидают результаты теста на коронавирус перед госпитализацией в отделение. Уточнили, что наркологическое отделение располагается отдельно от приемно-карантинного блока. Потоки пациентов, которые проходят лечения по профилям «наркология» и «психиатрия» разграничены. «Сегодня, 1 марта, в детское психиатрическое отделение для оказания неотложной помощи поступило 5 несовершеннолетних. Всем экстренно поступившим были выполнены тесты на коронавирус. В настоящее время результаты получены, поступившие пациенты переведены в детское психиатрическое отделение на лечение.», — добавили там. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пациенты Новоуренгойского психоневрологического диспансера вынуждены лежать в коридорах из-за продолжительного ремонта в больнице. Как сообщил URA.RU инсайдер в медицинских кругах региона, дети находятся рядом со взрослыми пациентами, у которых различные диагнозы. «В основном здании больницы происходит ремонт, который должен был закончиться в 2022 году. Но этого до сих пор не случилось. Дети находятся вместе со взрослыми в коридоре. Они лежат в одном помещении с людьми, которые поступают в больницу с белой горячкой, в наркотическом опьянении и агрессивным поведением», — рассказал источник. При этом в медучреждении эту информацию опровергли. Там пояснили, что это специальная буферная зона для пациентов, которые ожидают результаты теста на коронавирус перед госпитализацией в отделение. Уточнили, что наркологическое отделение располагается отдельно от приемно-карантинного блока. Потоки пациентов, которые проходят лечения по профилям «наркология» и «психиатрия» разграничены. «Сегодня, 1 марта, в детское психиатрическое отделение для оказания неотложной помощи поступило 5 несовершеннолетних. Всем экстренно поступившим были выполнены тесты на коронавирус. В настоящее время результаты получены, поступившие пациенты переведены в детское психиатрическое отделение на лечение.», — добавили там.