28 февраля 2023

Пациенты психдиспансера в ЯНАО вынуждены лежать в коридорах из-за ремонта. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, больница, душевнобольной
Ремонт в медучреждении должен был закончиться в 2022 году Фото:

Пациенты Новоуренгойского психоневрологического диспансера вынуждены лежать в коридорах из-за продолжительного ремонта в больнице. Как сообщил URA.RU инсайдер в медицинских кругах региона, дети находятся рядом со взрослыми пациентами, у которых различные диагнозы.

«В основном здании больницы происходит ремонт, который должен был закончиться в 2022 году. Но этого до сих пор не случилось. Дети находятся вместе со взрослыми в коридоре. Они лежат в одном помещении с людьми, которые поступают в больницу с белой горячкой, в наркотическом опьянении и агрессивным поведением», — рассказал источник.

При этом в медучреждении эту информацию опровергли. Там пояснили, что это специальная буферная зона для пациентов, которые ожидают результаты теста на коронавирус перед госпитализацией в отделение. Уточнили, что наркологическое отделение располагается отдельно от приемно-карантинного блока. Потоки пациентов, которые проходят лечения по профилям «наркология» и «психиатрия» разграничены.

«Сегодня, 1 марта, в детское психиатрическое отделение для оказания неотложной помощи поступило 5 несовершеннолетних. Всем экстренно поступившим были выполнены тесты на коронавирус. В настоящее время результаты получены, поступившие пациенты переведены в детское психиатрическое отделение на лечение.», — добавили там.

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Пациенты Новоуренгойского психоневрологического диспансера вынуждены лежать в коридорах из-за продолжительного ремонта в больнице. Как сообщил URA.RU инсайдер в медицинских кругах региона, дети находятся рядом со взрослыми пациентами, у которых различные диагнозы. «В основном здании больницы происходит ремонт, который должен был закончиться в 2022 году. Но этого до сих пор не случилось. Дети находятся вместе со взрослыми в коридоре. Они лежат в одном помещении с людьми, которые поступают в больницу с белой горячкой, в наркотическом опьянении и агрессивным поведением», — рассказал источник. При этом в медучреждении эту информацию опровергли. Там пояснили, что это специальная буферная зона для пациентов, которые ожидают результаты теста на коронавирус перед госпитализацией в отделение. Уточнили, что наркологическое отделение располагается отдельно от приемно-карантинного блока. Потоки пациентов, которые проходят лечения по профилям «наркология» и «психиатрия» разграничены. «Сегодня, 1 марта, в детское психиатрическое отделение для оказания неотложной помощи поступило 5 несовершеннолетних. Всем экстренно поступившим были выполнены тесты на коронавирус. В настоящее время результаты получены, поступившие пациенты переведены в детское психиатрическое отделение на лечение.», — добавили там.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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