Турчак анонсировал особые условия ЕГЭ для жителей новых регионов

28 февраля 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Учащиеся из приграничных регионов РФ нуждаются в безопасности, заявил Андрей Турчак Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В связи с близостью линии фронта с приграничными регионами России, партия «Единая Россия» предлагает ввести особый порядок государственной аттестации в школах этих субъектов. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Единая Россия» предлагает установить в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, в этом году особый порядок государственной итоговой аттестации в школах», — написал Турчак в своем telegram-канале . Он добавил, что особый порядок также будет введен и для поступления жителей этих регионов в вузы. Аналогичный порядок аттестации и поступления установлен и в новых регионах РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, подчеркнул Турчак. Секретарь генсовета заверил, что законопроект, над которым шла работа совместно с родителями школьников, внесен в Госдуму. Данные изменения призваны повысить безопасность образовательного процесса в названных регионах, заключил Турчак. Ранее президент России Владимир Путин призвал предотвратить возможность обстрелов регионов РФ со стороны украинской армии. Также стало известно, что выпускников 11-х классов из новых регионов РФ допустят к итоговым экзаменам без написания обязательного сочинения, передает RT.

В связи с близостью линии фронта с приграничными регионами России, партия «Единая Россия» предлагает ввести особый порядок государственной аттестации в школах этих субъектов. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Единая Россия» предлагает установить в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, в этом году особый порядок государственной итоговой аттестации в школах», — написал Турчак в своем telegram-канале. Он добавил, что особый порядок также будет введен и для поступления жителей этих регионов в вузы. Аналогичный порядок аттестации и поступления установлен и в новых регионах РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, подчеркнул Турчак. Секретарь генсовета заверил, что законопроект, над которым шла работа совместно с родителями школьников, внесен в Госдуму. Данные изменения призваны повысить безопасность образовательного процесса в названных регионах, заключил Турчак. Ранее президент России Владимир Путин призвал предотвратить возможность обстрелов регионов РФ со стороны украинской армии. Также стало известно, что выпускников 11-х классов из новых регионов РФ допустят к итоговым экзаменам без написания обязательного сочинения, передает RT.