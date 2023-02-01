Путин поручил не допускать обстрелов регионов России

Задача Минобороны заключается в предотвращении украинских ударов по РФ, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны РФ должны не допускать обстрелов российских регионов со стороны Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины. Это задача Минобороны», — пояснил Владимир Путин. Его слова приводит Кремлевский пул в своем telegram-канале.
Ранее российский президент поручил компенсировать неудобства россиян. Имеется в виду пострадавшие от обстрелов Вооруженных сил Украины. (ВСУ).
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. ВСУ активно обстреливают приграничные российские территории с момента начала СВО.
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