МИД РФ раскрыл истинную роль Белоруссии в СВО

Совместная группировка российских и белорусских вооруженных сил на территории республики Беларусь является сдерживающим фактором для киевского режима. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Вооруженные силы Белоруссии не принимают непосредственного участия в спецоперации. Однако их боевой потенциал, подкрепленный контингентами совместной российско-белорусской группировки войск на территории республики, является серьезным сдерживающим фактором для украинского режима», — рассказал Галузин изданию «Лента.ру».
По словам замминистра, белорусское руководство с пониманием отнеслось к задачам и целям СВО. «Правительство Беларуси последовательно и в полном объеме исполняет союзнические обязательства по отношению к нашей стране», — добавил Галузин.
Ранее URA.RU сообщало об опасении Белого дома из-за совместных учений России и Белоруссии. Также предстоящий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай США рассмотрели, как опасный сигнал укрепления союза Пекина и Москвы и Минска.
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