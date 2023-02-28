28 февраля 2023

МИД РФ раскрыл истинную роль Белоруссии в СВО

МИД РФ: боевой потенциал ВС Белоруссии сдерживает Киев
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Беларусь выполняет все союзнические обязательства перед РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Совместная группировка российских и белорусских вооруженных сил на территории республики Беларусь является сдерживающим фактором для киевского режима. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Вооруженные силы Белоруссии не принимают непосредственного участия в спецоперации. Однако их боевой потенциал, подкрепленный контингентами совместной российско-белорусской группировки войск на территории республики, является серьезным сдерживающим фактором для украинского режима», — рассказал Галузин изданию «Лента.ру».

По словам замминистра, белорусское руководство с пониманием отнеслось к задачам и целям СВО. «Правительство Беларуси последовательно и в полном объеме исполняет союзнические обязательства по отношению к нашей стране», — добавил Галузин.

Ранее URA.RU сообщало об опасении Белого дома из-за совместных учений России и Белоруссии. Также предстоящий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай США рассмотрели, как опасный сигнал укрепления союза Пекина и Москвы и Минска.

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Совместная группировка российских и белорусских вооруженных сил на территории республики Беларусь является сдерживающим фактором для киевского режима. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Вооруженные силы Белоруссии не принимают непосредственного участия в спецоперации. Однако их боевой потенциал, подкрепленный контингентами совместной российско-белорусской группировки войск на территории республики, является серьезным сдерживающим фактором для украинского режима», — рассказал Галузин изданию «Лента.ру». По словам замминистра, белорусское руководство с пониманием отнеслось к задачам и целям СВО. «Правительство Беларуси последовательно и в полном объеме исполняет союзнические обязательства по отношению к нашей стране», — добавил Галузин. Ранее URA.RU сообщало об опасении Белого дома из-за совместных учений России и Белоруссии. Также предстоящий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай США рассмотрели, как опасный сигнал укрепления союза Пекина и Москвы и Минска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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