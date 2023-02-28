МИД РФ раскрыл истинную роль Белоруссии в СВО

МИД РФ: боевой потенциал ВС Белоруссии сдерживает Киев

01 марта 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Беларусь выполняет все союзнические обязательства перед РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совместная группировка российских и белорусских вооруженных сил на территории республики Беларусь является сдерживающим фактором для киевского режима. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Вооруженные силы Белоруссии не принимают непосредственного участия в спецоперации. Однако их боевой потенциал, подкрепленный контингентами совместной российско-белорусской группировки войск на территории республики, является серьезным сдерживающим фактором для украинского режима», — рассказал Галузин изданию «Лента.ру». По словам замминистра, белорусское руководство с пониманием отнеслось к задачам и целям СВО. «Правительство Беларуси последовательно и в полном объеме исполняет союзнические обязательства по отношению к нашей стране», — добавил Галузин. Ранее URA.RU сообщало об опасении Белого дома из-за совместных учений России и Белоруссии. Также предстоящий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай США рассмотрели, как опасный сигнал укрепления союза Пекина и Москвы и Минска.

Совместная группировка российских и белорусских вооруженных сил на территории республики Беларусь является сдерживающим фактором для киевского режима. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Вооруженные силы Белоруссии не принимают непосредственного участия в спецоперации. Однако их боевой потенциал, подкрепленный контингентами совместной российско-белорусской группировки войск на территории республики, является серьезным сдерживающим фактором для украинского режима», — рассказал Галузин изданию «Лента.ру». По словам замминистра, белорусское руководство с пониманием отнеслось к задачам и целям СВО. «Правительство Беларуси последовательно и в полном объеме исполняет союзнические обязательства по отношению к нашей стране», — добавил Галузин. Ранее URA.RU сообщало об опасении Белого дома из-за совместных учений России и Белоруссии. Также предстоящий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай США рассмотрели, как опасный сигнал укрепления союза Пекина и Москвы и Минска.