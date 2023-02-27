В США увидели опасный сигнал в визите Лукашенко в Китай

Предстоящий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай подтверждает укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином. Об этом сигнале заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Тот факт, что КНР теперь взаимодействует с Лукашенко, <…> — это еще один элемент, указывающий на углубление связей КНР с Россией. Москва и Пекин укрепляют сотрудничество «уже на протяжении нескольких лет», —
Ранее стало известно о государственном визите Президента Белоруссии в Китай, который намечен на период с 28 февраля до 2 марта, сообщает RТ. Ожидается, что Лукашенко встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
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