В США увидели опасный сигнал в визите Лукашенко в Китай 28 февраля 2023 в 01:38 Размер текста - 17 + Александр Лукашенко 28 февраля отправится с государственным визитом в Китай Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предстоящий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай подтверждает укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином. Об этом сигнале заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «Тот факт, что КНР теперь взаимодействует с Лукашенко, <…> — это еще один элемент, указывающий на углубление связей КНР с Россией. Москва и Пекин укрепляют сотрудничество «уже на протяжении нескольких лет», — подчеркнул Прайс. Ранее стало известно о государственном визите Президента Белоруссии в Китай, который намечен на период с 28 февраля до 2 марта, сообщает RТ. Ожидается, что Лукашенко встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Предстоящий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай подтверждает укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином. Об этом сигнале заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «Тот факт, что КНР теперь взаимодействует с Лукашенко, <…> — это еще один элемент, указывающий на углубление связей КНР с Россией. Москва и Пекин укрепляют сотрудничество «уже на протяжении нескольких лет», — подчеркнул Прайс. Ранее стало известно о государственном визите Президента Белоруссии в Китай, который намечен на период с 28 февраля до 2 марта, сообщает RТ. Ожидается, что Лукашенко встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям