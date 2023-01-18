В Белом доме запаниковали из-за совместных военных учений России и Беларуси

18 января 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

США не видят признаков намерения Белоруссии присоединиться к СВО, заявил Джон Кирби Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несмотря на то, что у США нет достоверной информации о том, что Минск планирует войти на Украину для помощи России, в Белом доме выразили обеспокоенность учениями РФ и Белоруссии. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Мы не видим признаков того, что Белоруссия намерена, или планирует, или проводит организационную подготовку с целью физически войти на украинскую территорию для оказания помощи российским войскам на Украине», — сказал Кирби на ежедневном брифинге, транслируемом на YouTube. При этом, он отметил, что в администрации президента США Джо Байдена встревожены совместными учениями России и Белоруссии. Ранее в Совбезе Белоруссии сообщили, что РФ и Беларусь проведет совместные летно-тактические учения по отражению нападения, в том числе и украинского. По словам военного публициста, обозревателя Владислава Шурыгина, Украина опасается открытия фронта на границе с Беларусью. Украинские военнослужащие не рискнут открыть фронт у границ с Беларусью, поскольку у них мало для этого ресурсов, таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач. Киев уже провел учения на границе с Беларусью. В тот же период главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков проверил на полигонах ВС Беларуси российские части. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на то, что у США нет достоверной информации о том, что Минск планирует войти на Украину для помощи России, в Белом доме выразили обеспокоенность учениями РФ и Белоруссии. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Мы не видим признаков того, что Белоруссия намерена, или планирует, или проводит организационную подготовку с целью физически войти на украинскую территорию для оказания помощи российским войскам на Украине», — сказал Кирби на ежедневном брифинге, транслируемом на YouTube. При этом, он отметил, что в администрации президента США Джо Байдена встревожены совместными учениями России и Белоруссии. Ранее в Совбезе Белоруссии сообщили, что РФ и Беларусь проведет совместные летно-тактические учения по отражению нападения, в том числе и украинского. По словам военного публициста, обозревателя Владислава Шурыгина, Украина опасается открытия фронта на границе с Беларусью. Украинские военнослужащие не рискнут открыть фронт у границ с Беларусью, поскольку у них мало для этого ресурсов, таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач. Киев уже провел учения на границе с Беларусью. В тот же период главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков проверил на полигонах ВС Беларуси российские части.