На пермской трассе ввели ограничение из-за аварии с грузовиками

В Пермском крае из-за столкновения двух грузовиков введено реверсивное движение на трассе М7 «Волга». ДТП произошло на дороге между Нытвой и Очером. Об случившемся URA.RU рассказал читатель агентства.
«У одного большегруза „Деловых линий“ занесло прицеп, его потащило по дороге и он столкнулся с другим грузовиком. Сейчас трасса перекрыта в обоих направлениях, на месте работают сотрудники МЧС», — пояснил читатель.
По словам очевидца, кабина грузовика смята почти полностью, водителя с достали с множественными переломами. «У него болевой шок», — сообщил пермяк. На сервисе Яндекс.Карт стоит отметка, что произошло ДТП и трасса на данный момент перекрыта. URA.RU запросы в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю и компанию «Деловые линии».
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