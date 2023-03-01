Роскомнадзор запретил российским организациям пользоваться WhatsApp, Telegram и Viber

Роскомнадзор запретил части российских организаций пользоваться рядом иностранных мессенджеров при ведении своей деятельности, среди которых WhatsApp, Viber и Telegram. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«С 1 марта 2023 года вступают в силу ч. 8-10 ст. 10 закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“. Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров», — говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на его официальном сайте. Каким именно организациям запрещается пользоваться мессенджерами, в ведомстве не уточнили.
В список мессенджеров, запрещенных части российских компаний Роскомнадзором, вошли WhatsApp, Viber и Telegram. А также Skype for Business, Microsoft Teams, Discord, Snapchat, Threema и WeChat.
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Роскомнадзор запретил части российских организаций пользоваться рядом иностранных мессенджеров при ведении своей деятельности, среди которых WhatsApp, Viber и Telegram. Об этом сообщается на сайте ведомства. «С 1 марта 2023 года вступают в силу ч. 8-10 ст. 10 закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“. Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров», — говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на его официальном сайте. Каким именно организациям запрещается пользоваться мессенджерами, в ведомстве не уточнили. В список мессенджеров, запрещенных части российских компаний Роскомнадзором, вошли WhatsApp, Viber и Telegram. А также Skype for Business, Microsoft Teams, Discord, Snapchat, Threema и WeChat.