Сотрудница курганской колонии отказалась вернуть сотни тысяч после проверки

У сотрудницы курганской колонии потребовали вернуть 414 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганской колонии №2 отказали в судебном иске к сотруднице о возврате более 400 тысяч рублей начисленной зарплаты, которые у нее потребовали после проверки. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Исковые требования ФКУ „Исправительная колония №2 УФСИН России по Курганской области“ к Ш. о взыскании необоснованно перечисленной заработной платы оставить без удовлетворения», — говорится в судебном решении. За три года работы по совместительству женщина получила 414 315,52 руб. После увольнения с должности последовала внутренняя проверка.

Представитель колонии указал на отсутствие у сотрудницы необходимого опыта для должности начальника гаража, которую она занимала по совместительству. Женщина должна была нести ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и вернуть выплаченные деньги.

Сотрудница колонии пояснила, что устроиться на полставки по совместительству ей посоветовал начальник. Тем самым ей компенсировали излишнюю нагрузку на основном месте работы. Деньги являлись ее непосредственным средством к существованию с семьей, нареканий по работе она не получала.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд отказал колонии в удовлетворении иска. Поскольку деньги были выплачены сотруднице в качестве зарплаты, «неправомерных либо обманных действий при получении заработной платы ответчик не совершила». В настоящее время на решение суда подана кассация в вышестоящую инстанцию.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские осужденные пожаловались на невыплату денег при выполнении исправительных работ. В курганском управлении ФСИН ответили, что жалобы осужденным на работодателей можно подать своему инспектору.