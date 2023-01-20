Курганские осужденные пожаловались на невыплату зарплат на исправительных работах

Курганские осужденные жалуются на невыплату зарплат на исправительных работах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские осужденные, находящиеся на исправительных работах в курганской строительной компании «Спецмонтаж45», несколько месяцев не получают положенную зарплату. Об этом URA.RU рассказали источники из числа отбывающих наказание граждан.

«Осужденные на исправительных работах, которые трудятся в компании „Спецмонтаж45“, уже несколько месяцев не получают деньги за работу», — поделились информацией источники. По их данным, мужчины трудились на ремонтах курганских школ №24 и №50.

Ряд работников не получает деньги в течение последних четырех-пяти месяцев, несмотря на имеющиеся на руках контракты с работодателем. Кроме этого, часть осужденных работает на стройке своим инструментом. «Большинство работников — простые люди, терпят и молчат, а руководство фирмы этим пользуется. Работа очень тяжелая, иногда просят поработать сверх нормы, но денег так и не платят», — сообщили курганцы.

«Спецмонтаж45» входит в список организаций Кургана, где проходят обязательные и исправительные работы. В компании URA.RU пояснили, что полностью выполняют перед осужденными долговые обязательства. «Мы платим за осужденных налоги, отчисляем сбор в пользу государства, прочие сборы в виде алиментов и иных исполнительных листов — поэтому им на руки остается иная сумма, чем указано в договорах», — пояснили в организации. Руководитель компании пояснил, что ему приходится постоянно объясняться на эту тему с работниками, присланными ФСИН. Также он добавил, что старается дополнительно помогать осужденным.

URA.RU запросило комментарий в УФСИН России по Курганской области. В управлении пояснили, что осужденные могут подать жалобу на работодателя своему инспектору. Также ФСИН отслеживает поступления от исправительных работы в казну, и при невыплате зарплаты реагирует на нарушение.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганских колониях выросло число обращений о переводе в ИК других регионов. В 2022 году число подобных обращений выросло на 14%.