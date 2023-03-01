Вирусолог назвал фактор искусственности коронавируса

Появление возможности коронавируса поражать человеческие клетки говорит о его искусственности, поскольку такая способность могла образоваться за счет селекции. Об этом в беседе с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов.
«Изменилась тропность (способность заражать различные типы клеток, вызывая успешную инфекцию — прим. URA.RU), потому что это был вирус, который жил безбедно в летучих мышах и почему-то перешел к человеку. Значит что-то изменилось и появилась способность заражать человека и хорошо на нем развиваться», — сказал Александр Чепурнов.
При этом существует несколько научных работ, которые указывают на следы нескольких животных в геноме вируса, отметил собеседник агентства. «С коронавирусом речь идет о том, что изменилась тропность, на мой взгляд, за счет селекции. Это многократно обсуждалось. Кто-то там увидел признаки природной селекции. По-моему, индусы опубликовали статью, что видят там фрагменты генома змеи. Потом кто-то видел фрагменты генома панголинов. Это позволило предположить, что вирус заразил панголинов и стал доступен к человеку», — объяснил профессор.
«Кто-то видел там и куски вируса иммунодефицита человека, и на основании этого утверждал, что там проведены генетические изменения. Я думаю, что это будут споры, которые ничем не закончатся. Пока не появится человек, который был бы вовлечен в эту работу, если таковая проводилась», — заключил вирусолог Чепурнов.
Ранее республиканцы из палаты представителей США провели расследование, в ходе которого допустили, что коронавирус создали в лаборатории в Ухани, после чего произошла утечка. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Вашингтон должен прекратить дискредитировать Пекин.
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Появление возможности коронавируса поражать человеческие клетки говорит о его искусственности, поскольку такая способность могла образоваться за счет селекции. Об этом в беседе с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. «Изменилась тропность (способность заражать различные типы клеток, вызывая успешную инфекцию — прим. URA.RU), потому что это был вирус, который жил безбедно в летучих мышах и почему-то перешел к человеку. Значит что-то изменилось и появилась способность заражать человека и хорошо на нем развиваться», — сказал Александр Чепурнов. При этом существует несколько научных работ, которые указывают на следы нескольких животных в геноме вируса, отметил собеседник агентства. «С коронавирусом речь идет о том, что изменилась тропность, на мой взгляд, за счет селекции. Это многократно обсуждалось. Кто-то там увидел признаки природной селекции. По-моему, индусы опубликовали статью, что видят там фрагменты генома змеи. Потом кто-то видел фрагменты генома панголинов. Это позволило предположить, что вирус заразил панголинов и стал доступен к человеку», — объяснил профессор. «Кто-то видел там и куски вируса иммунодефицита человека, и на основании этого утверждал, что там проведены генетические изменения. Я думаю, что это будут споры, которые ничем не закончатся. Пока не появится человек, который был бы вовлечен в эту работу, если таковая проводилась», — заключил вирусолог Чепурнов. Ранее республиканцы из палаты представителей США провели расследование, в ходе которого допустили, что коронавирус создали в лаборатории в Ухани, после чего произошла утечка. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Вашингтон должен прекратить дискредитировать Пекин.