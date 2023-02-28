В уголовном деле бывшего директора Троицкого медколледжа появились новые эпизоды

Уголовное дело Евгения Шишкина пополнилось потерпевшими Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В уголовном деле бывшего директора Троицкого медколледжа (Челябинская область) Евгения Шишкина, обвиняемого в превышении полномочий, появились новые многомилионные эпизоды. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в деле появились новые лица, у которых Шишкин требовал отдавать часть зарплаты.

«Изначально было известно лишь об одной сотруднице, у которой Шишкин забирал часть полученных денег. Сейчас список пополнился до трех. По каждому эпизоду возбуждено уголовное дело», — рассказал источник.

По данным URA.RU, за все время своей преступной деятельности Шишкин забрал у сотрудников колледжа почти 3 млн рублей. В настоящее время экс-руководитель находится под домашним арестом.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что прокомментируют после уточнения информации.

Шишкина задержали сотрудники УФСБ по региону в конце сентября 2022 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он поручил одной из сотрудниц колледжа передать ему 35 тысяч рублей, которые она получила за работу в приемной комиссии. За все время сотрудница передала руководителю около полумиллиона рублей.