Обвиняемого задержали сотрудники ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Троицкий городской суд (Челябинская область) 28 сентября отправил под стражу на два месяца директора медицинского колледжа, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре города.

По данным следствия, с января по сентябрь 2022 года директор колледжа требовал от подчиненной сотрудницы отдавать ему по 35 тысяч рублей, которые она получала в качестве зарплаты за работу в приемной комиссии колледжа. Женщина снимала деньги с карты и лично передавала начальнику, отдав таким образом более 500 тысяч рублей.

«Директор колледжа обвиняется в совершении тяжкого преступления, избрание иной, более мягкой меры пресечения, невозможно, так как он может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевшую. Судом с учетом позиции прокурора ходатайство удовлетворено, мера пресечения избрана на два месяца — до 26 ноября», — рассказали в прокуратуре.

Ранее стало известно, что речь идет о Евгении Шишкине, который также является депутатом горсобрания Троицка. задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области. Само расследование дела ведет Следственный комитет.