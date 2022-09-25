25 сентября 2022

В Челябинской области ФСБ задержала директора медколледжа

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , фсб россии, шеврон фсб
Мужчина подозревается в должностном преступлении Фото:

В Троицке (Челябинская область) сотрудники УФСБ задержали директора медицинского колледжа, депутата городского собрания Евгения Шишкина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«УФСБ совместно с СУ СКР по Челябинской области проводятся оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемый задержан», — сообщили в пресс-службе.

По данным URA.RU из собственных источников, Шишкин подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В чем суть преступления, пока не уточняется.

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В Троицке (Челябинская область) сотрудники УФСБ задержали директора медицинского колледжа, депутата городского собрания Евгения Шишкина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «УФСБ совместно с СУ СКР по Челябинской области проводятся оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемый задержан», — сообщили в пресс-службе. По данным URA.RU из собственных источников, Шишкин подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В чем суть преступления, пока не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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