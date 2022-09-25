В Челябинской области ФСБ задержала директора медколледжа

Мужчина подозревается в должностном преступлении
В Троицке (Челябинская область) сотрудники УФСБ задержали директора медицинского колледжа, депутата городского собрания Евгения Шишкина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«УФСБ совместно с СУ СКР по Челябинской области проводятся оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемый задержан», — сообщили в пресс-службе.
По данным URA.RU из собственных источников, Шишкин подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В чем суть преступления, пока не уточняется.
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