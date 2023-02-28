28 февраля 2023

Уволенные тюменские чиновники получили новые льготы

В Тюмени уволенным чиновникам дадут премии за получение госнаград
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , тысячные купюры, денежный веер, деньги
Для уволенных тюменских чиновников ввели единовременную выплату за получение наград Фото:

В Тюменской области уволенных чиновников поощрят деньгами, если они получат госнаграды, а также поощрения от президента РФ или правительства страны. Соответствующие изменения в законодательство внес губернатор Александр Моор.

«Лицам, уволенным с государственной должности Тюменской области выплачивается единовременное поощрение при награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрении президентом РФ, правительством РФ», — таким пунктом дополнено постановление губернатора Тюменской области, регламентирующее трудовые гарантии, положенные чиновникам. Изменения имеют обратную силу и распространяются на период с 11 августа 2020 года.

Еще одна новая льгота касается близких действующих и экс-чиновников, получивших госнаграды. Так, если госслужащий умрет, то его супруге (супругу), детям и родителям предоставят единовременную выплату. Тоже самое произойдет, если человека приставят к поощрению посмертно.

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В Тюменской области уволенных чиновников поощрят деньгами, если они получат госнаграды, а также поощрения от президента РФ или правительства страны. Соответствующие изменения в законодательство внес губернатор Александр Моор. «Лицам, уволенным с государственной должности Тюменской области выплачивается единовременное поощрение при награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрении президентом РФ, правительством РФ», — таким пунктом дополнено постановление губернатора Тюменской области, регламентирующее трудовые гарантии, положенные чиновникам. Изменения имеют обратную силу и распространяются на период с 11 августа 2020 года. Еще одна новая льгота касается близких действующих и экс-чиновников, получивших госнаграды. Так, если госслужащий умрет, то его супруге (супругу), детям и родителям предоставят единовременную выплату. Тоже самое произойдет, если человека приставят к поощрению посмертно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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