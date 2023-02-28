Уволенные тюменские чиновники получили новые льготы

В Тюмени уволенным чиновникам дадут премии за получение госнаград

01 марта 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Для уволенных тюменских чиновников ввели единовременную выплату за получение наград Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Тюменской области уволенных чиновников поощрят деньгами, если они получат госнаграды, а также поощрения от президента РФ или правительства страны. Соответствующие изменения в законодательство внес губернатор Александр Моор. «Лицам, уволенным с государственной должности Тюменской области выплачивается единовременное поощрение при награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрении президентом РФ, правительством РФ», — таким пунктом дополнено постановление губернатора Тюменской области, регламентирующее трудовые гарантии, положенные чиновникам. Изменения имеют обратную силу и распространяются на период с 11 августа 2020 года. Еще одна новая льгота касается близких действующих и экс-чиновников, получивших госнаграды. Так, если госслужащий умрет, то его супруге (супругу), детям и родителям предоставят единовременную выплату. Тоже самое произойдет, если человека приставят к поощрению посмертно.

В Тюменской области уволенных чиновников поощрят деньгами, если они получат госнаграды, а также поощрения от президента РФ или правительства страны. Соответствующие изменения в законодательство внес губернатор Александр Моор. «Лицам, уволенным с государственной должности Тюменской области выплачивается единовременное поощрение при награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрении президентом РФ, правительством РФ», — таким пунктом дополнено постановление губернатора Тюменской области, регламентирующее трудовые гарантии, положенные чиновникам. Изменения имеют обратную силу и распространяются на период с 11 августа 2020 года. Еще одна новая льгота касается близких действующих и экс-чиновников, получивших госнаграды. Так, если госслужащий умрет, то его супруге (супругу), детям и родителям предоставят единовременную выплату. Тоже самое произойдет, если человека приставят к поощрению посмертно.