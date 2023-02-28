В тюменской Росгвардии не хватает сотрудников

01 марта 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Тюменская Росгвардия набирает сотрудников младшего состава и офицеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU В региональное управление Росгвардии по Тюменской области требуются специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В пресс-службе ведомства уточнили, что Росгвардии также требуются сотрудники младшего начальствующего состава и офицеры. «В тюменском управлении Росгвардии действительно не хватает специалистов. В частности, речь идет об отделе контроля за оборотом оружия и отделении контроля за частной охранной деятельностью. Там есть вакансии», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. На официальном сайте управления Росгвардии по Тюменской области указано, что ведомство набирает инспекторов, а также ищет кандидата на должность заведующего канцелярией. «[Требуются] инспектор фонда отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Тюмени, Нижнетавдинскому, Тюменскому районам; инспектор отделения контроля за оборотом оружия и инспектор отделения контроля за частной охранной деятельностью Центра лицензионно-разрешительной работы. А также заведующий канцелярией Центра лицензионно-разрешительной работы», — указано на официальном сайте управления Росгвардии по Тюменской области. В пресс-службе ведомства уточнили, что в тюменское отделение Росгвардии требуются сотрудники младшего начальствующего состава и офицеры. Они будут служить в спецподразделениях и вневедомственной охране на территории Тюменской и Запорожской областей России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В региональное управление Росгвардии по Тюменской области требуются специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В пресс-службе ведомства уточнили, что Росгвардии также требуются сотрудники младшего начальствующего состава и офицеры. «В тюменском управлении Росгвардии действительно не хватает специалистов. В частности, речь идет об отделе контроля за оборотом оружия и отделении контроля за частной охранной деятельностью. Там есть вакансии», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. На официальном сайте управления Росгвардии по Тюменской области указано, что ведомство набирает инспекторов, а также ищет кандидата на должность заведующего канцелярией. «[Требуются] инспектор фонда отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Тюмени, Нижнетавдинскому, Тюменскому районам; инспектор отделения контроля за оборотом оружия и инспектор отделения контроля за частной охранной деятельностью Центра лицензионно-разрешительной работы. А также заведующий канцелярией Центра лицензионно-разрешительной работы», — указано на официальном сайте управления Росгвардии по Тюменской области. В пресс-службе ведомства уточнили, что в тюменское отделение Росгвардии требуются сотрудники младшего начальствующего состава и офицеры. Они будут служить в спецподразделениях и вневедомственной охране на территории Тюменской и Запорожской областей России.