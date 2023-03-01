«Новые люди» идут на выборы с идеей «русской мечты»

01 марта 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Формула русской мечты достаточна проста и ее реально воплотить в жизнь, заявил Алексей Нечаев Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди» Партия «Новые люди» начинает активную политическую кампанию по выборам 2023 года в 40 регионах России. Об этом заявил сегодня лидер Новых людей Алексей Нечаев на конференции, посвященной трехлетию партии. Воплощение «русской мечты» он назвал главной миссией партии в этом избирательном сезоне. «2023 год — время Новых людей. Мы идем во все уровни власти и серьезно усиливаем присутствие в регионах. Это самое большое количество кампаний за три года существования партии: 18 законодательных собраний, 11 городских дум и более 200 муниципальных кампаний», — сообщил Нечаев. — Все наши кандидаты — люди дела. Некоторые пришли из других партий. Вместо несбыточных обещаний они выбрали реальную работу и деятельный патриотизм». Во время выступления Нечаева на конференции на экранах разместили надпись: «русская мечта: интерес, свобода, достаток». Именно с этой идеей Новые люди идут на выборы. «У нас любят говорить, что нужна государственная идеология, что народ не знает, что хочет. Это не так. Люди давно знают, чего хотят. Мы называем это Русской мечтой. Главное, о чем мечтают люди в России, — самореализоваться. Когда человек делает что-то свое, то, во что он верит — это самая лучшая энергия интереса. Второе — хотят достатка, чтоб вырастить детей. Не работать за копейки. Жить в своем доме. Еще люди хотят свободы, чтобы власть уважала их, считалась с ними», — уверен лидер Новых людей. По словам Алексея Нечаева, в России всего 2% людей зарабатывают больше 160 тысяч рублей — таких россиян социологи РАН относят к богатым. Задача партии — сделать такой уровень жизни нормой. «Надо, чтобы в России не было бедных», — говорит он. Также на конференции Нечаев озвучил пять основных принципов работы Новых людей, описав, фактически, портрет партийного кандидата и депутата: отсутствие популизма, курс на содержательную критику, концентрация на региональной повестке и реальных проблемах людей, а также отказ от запретительных инициатив и доносов. «Наш путь — открывать новые возможности для развития и снимать ограничения, а не наказывать за альтернативные мнения. Свободный и успешный человек не вырастет в страхе. В России хватает запретителей и без нас», — говорит политик. После конференции Нечаев сообщил журналистам, что Новые люди планируют выставить кандидата на президентских выборах 2024 года. «Мы не партия одного человека, поэтому решение зависит не только от меня. Участвовать в выборах надо, в этом сомнений нет. У нас есть рыночная повестка: развитие предпринимательства, создание условий для молодежи. Ее нужно продвигать. Важно, чтобы сторонникам этой повестки было, кого поддержать. Но сначала нам нужно пройти осенние выборы и проанализировать результаты», — сказал Нечаев. Выборы в законодательные собрания, городские думы и муниципалитеты субъектов РФ состоятся в Единый день голосования 10 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Новые люди» начинает активную политическую кампанию по выборам 2023 года в 40 регионах России. Об этом заявил сегодня лидер Новых людей Алексей Нечаев на конференции, посвященной трехлетию партии. Воплощение «русской мечты» он назвал главной миссией партии в этом избирательном сезоне. «2023 год — время Новых людей. Мы идем во все уровни власти и серьезно усиливаем присутствие в регионах. Это самое большое количество кампаний за три года существования партии: 18 законодательных собраний, 11 городских дум и более 200 муниципальных кампаний», — сообщил Нечаев. — Все наши кандидаты — люди дела. Некоторые пришли из других партий. Вместо несбыточных обещаний они выбрали реальную работу и деятельный патриотизм». Во время выступления Нечаева на конференции на экранах разместили надпись: «русская мечта: интерес, свобода, достаток». Именно с этой идеей Новые люди идут на выборы. «У нас любят говорить, что нужна государственная идеология, что народ не знает, что хочет. Это не так. Люди давно знают, чего хотят. Мы называем это Русской мечтой. Главное, о чем мечтают люди в России, — самореализоваться. Когда человек делает что-то свое, то, во что он верит — это самая лучшая энергия интереса. Второе — хотят достатка, чтоб вырастить детей. Не работать за копейки. Жить в своем доме. Еще люди хотят свободы, чтобы власть уважала их, считалась с ними», — уверен лидер Новых людей. По словам Алексея Нечаева, в России всего 2% людей зарабатывают больше 160 тысяч рублей — таких россиян социологи РАН относят к богатым. Задача партии — сделать такой уровень жизни нормой. «Надо, чтобы в России не было бедных», — говорит он. Также на конференции Нечаев озвучил пять основных принципов работы Новых людей, описав, фактически, портрет партийного кандидата и депутата: отсутствие популизма, курс на содержательную критику, концентрация на региональной повестке и реальных проблемах людей, а также отказ от запретительных инициатив и доносов. «Наш путь — открывать новые возможности для развития и снимать ограничения, а не наказывать за альтернативные мнения. Свободный и успешный человек не вырастет в страхе. В России хватает запретителей и без нас», — говорит политик. После конференции Нечаев сообщил журналистам, что Новые люди планируют выставить кандидата на президентских выборах 2024 года. «Мы не партия одного человека, поэтому решение зависит не только от меня. Участвовать в выборах надо, в этом сомнений нет. У нас есть рыночная повестка: развитие предпринимательства, создание условий для молодежи. Ее нужно продвигать. Важно, чтобы сторонникам этой повестки было, кого поддержать. Но сначала нам нужно пройти осенние выборы и проанализировать результаты», — сказал Нечаев. Выборы в законодательные собрания, городские думы и муниципалитеты субъектов РФ состоятся в Единый день голосования 10 сентября.