В поселке Варгаши продают землю для комплексной застройки за 3 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рабочем поселке Варгаши (Курганская область) планируют построить элитный микрорайон, который может стать конкурентом так называемой «Рублевки» в селе Кетово. Об этом URA.RU сообщил источник из строительной сферы. По данным сайта «ГИС Торги», в данном поселке продается земельный участок для комплексной застройки.

«В Варгашах планируют построить элитное жилье. Если там начнут строить новые микрорайоны, то, возможно, в регионе появится еще одна „курганская Рублевка“. Сейчас для местных властей главное — найти застройщиков, которые захотят инвестировать в это строительство», — отметил источник.

Согласно данным аукциона, в рабочем поселке Варгаши по улице Есенина продается земельный участок площадью около 178 тысяч квадратных метров. Его стоимость составляет 3 миллиона рублей. Заказчиком выступает администрация Варгашинского поссовета. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 марта 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что на «курганской Рублевке» для инвесторов снизили стоимость земли под застройку. Два земельных участка в селе Кетово подешевели более чем на полтора миллиона рублей.