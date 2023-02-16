На «курганской Рублевке» для инвесторов снизили стоимость земли под застройку

17 февраля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В селе Кетово для инвесторов снизили стоимость двух земельных участков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Кетово Курганской области, так называемой «курганской Рублевке», местные власти снизили стоимость земли под комплексную застройку. Два участка подешевели более чем на полтора миллиона рублей. Информация об аукционах размещена на сайте торгов. «Продается земельный участок в селе Кетово в районе озера Глубокое между садоводствами «Урожай» и «Заря, ДНТ Прохладный. Площадь: 284 869 квадратных метров. Начальная цена: 7 500 000 рублей», — указано в лоте аукциона. В конце октября прошлого года данную территорию выставляли на продажу за 8,4 млн рублей. На другой земельный участок в Кетово стоимость снизили на 700 тысяч рублей. Территорию под индивидуальную жилую застройку площадью 239 270 квадратных метров продают за 6,5 млн рублей. Земля находится в районе озера Глубокое между садоводствами «Урожай», «Заря» и ДНТ «Калинка». Итоги торгов на комплексное развитие территорий планируют подвести 20 февраля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что компания крупного бизнесмена из Челябинска займется малоэтажной застройкой в Кургане, которую лоббировал губернатор Шумков. Позже глава региона обсудил предпринимателем Олегом Лакницким новое строительство в Заозерном районе города. В рамках проекта застройщик планирует построить более 40 жилых домов.

В селе Кетово Курганской области, так называемой «курганской Рублевке», местные власти снизили стоимость земли под комплексную застройку. Два участка подешевели более чем на полтора миллиона рублей. Информация об аукционах размещена на сайте торгов. «Продается земельный участок в селе Кетово в районе озера Глубокое между садоводствами «Урожай» и «Заря, ДНТ Прохладный. Площадь: 284 869 квадратных метров. Начальная цена: 7 500 000 рублей», — указано в лоте аукциона. В конце октября прошлого года данную территорию выставляли на продажу за 8,4 млн рублей. На другой земельный участок в Кетово стоимость снизили на 700 тысяч рублей. Территорию под индивидуальную жилую застройку площадью 239 270 квадратных метров продают за 6,5 млн рублей. Земля находится в районе озера Глубокое между садоводствами «Урожай», «Заря» и ДНТ «Калинка». Итоги торгов на комплексное развитие территорий планируют подвести 20 февраля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что компания крупного бизнесмена из Челябинска займется малоэтажной застройкой в Кургане, которую лоббировал губернатор Шумков. Позже глава региона обсудил предпринимателем Олегом Лакницким новое строительство в Заозерном районе города. В рамках проекта застройщик планирует построить более 40 жилых домов.