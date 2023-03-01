Бывший разведчик США обвинил страну во взятках киевскому режиму

01 марта 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Отдельные политики из США дают взятки украинкой стороне, отметил Энтони Шаффер Фото: Официальный сайт президента Украины Власти США не оказывают Украине военную помощь, они занимаются подкупом украинской системы для целей отдельных политиков. Об этом заявил бывший военный разведчик, экс-подполковник резерва армии США Энтони Шаффер. «На этом уровне требуется много взяток, чтобы заставить лидеров стран сделать что-то. И это то же самое: для меня это еще одна форма взяточничества», — заявил Энтони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя отношения между США и Украиной. Он отметил, что в США есть особый политический класс, который использует налоги граждан для достижений своих личных целей. Эти цели не имеют ничего общего с внутренней или внешней национальной безопасностью. Свой вывод Шаффер сделал после присутствия на передаче денег Ираку от имени администрации Джорджа Буша-младшего. Он отметил, что таким образом Штаты подкупают себе политических союзников. После начала спецоперации России на Украине США стали одним из главным военным спонсором Киева. 12 января Дуглас Макгрегор отметил, что избыточная военная помощь Украине усугубляет проблему с коррупцией на Украине.

Власти США не оказывают Украине военную помощь, они занимаются подкупом украинской системы для целей отдельных политиков. Об этом заявил бывший военный разведчик, экс-подполковник резерва армии США Энтони Шаффер. «На этом уровне требуется много взяток, чтобы заставить лидеров стран сделать что-то. И это то же самое: для меня это еще одна форма взяточничества», — заявил Энтони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя отношения между США и Украиной. Он отметил, что в США есть особый политический класс, который использует налоги граждан для достижений своих личных целей. Эти цели не имеют ничего общего с внутренней или внешней национальной безопасностью. Свой вывод Шаффер сделал после присутствия на передаче денег Ираку от имени администрации Джорджа Буша-младшего. Он отметил, что таким образом Штаты подкупают себе политических союзников. После начала спецоперации России на Украине США стали одним из главным военным спонсором Киева. 12 января Дуглас Макгрегор отметил, что избыточная военная помощь Украине усугубляет проблему с коррупцией на Украине.