Пермские силовики поймали банду мошенников, действующую под брендом «Яндекс»

01 марта 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Силовики задержали участников ОПГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми сотрудники СУ СК по Пермскому краю и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД задержали участников организованной преступной группировки, которая действовала под брендом «Яндекс». Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «Участники преступной группы взяли в лизинг автомобили Kia Rio и организовали работу такси под брендом «Яндекс». Водители, попадая в ДТП и будучи виновниками аварий, расплачивались с потерпевшими на месте, а для получения страховых выплат инициировалось новое ДТП с участием другого автомобиля такси. Далее авто отправлялось в сервис, где стоимость ремонта завышалась сотрудником страховой компании «Макс», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника в силовых структурах, правоохранители выявили несколько десятков преступных эпизодов. «Вся деятельность велась от пермского индивидуального предпринимателя, у которого сейчас проходят обыски. Водители такси и сотрудник страховой компании уже задержаны и дают признательные показания. По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество в составе организованной преступной группы“», — пояснил источник в правоохранительных органах. URA.RU направило запросы в пресс-службу СУ СК и ГУ МВД по Пермскому краю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми сотрудники СУ СК по Пермскому краю и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД задержали участников организованной преступной группировки, которая действовала под брендом «Яндекс». Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «Участники преступной группы взяли в лизинг автомобили Kia Rio и организовали работу такси под брендом «Яндекс». Водители, попадая в ДТП и будучи виновниками аварий, расплачивались с потерпевшими на месте, а для получения страховых выплат инициировалось новое ДТП с участием другого автомобиля такси. Далее авто отправлялось в сервис, где стоимость ремонта завышалась сотрудником страховой компании «Макс», — рассказал собеседник агентства. По словам другого источника в силовых структурах, правоохранители выявили несколько десятков преступных эпизодов. «Вся деятельность велась от пермского индивидуального предпринимателя, у которого сейчас проходят обыски. Водители такси и сотрудник страховой компании уже задержаны и дают признательные показания. По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество в составе организованной преступной группы“», — пояснил источник в правоохранительных органах. URA.RU направило запросы в пресс-службу СУ СК и ГУ МВД по Пермскому краю.