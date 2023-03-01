Россия официально уведомила США о приостановке участия в ДСНВ

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О приостановке участия в ДСНВ заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Россия официально уведомила США о приостановке участия в Договоре о стратегических наземных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рядков.

По его словам, 28 февраля Россия передала официальную ноту США, передает РИА Новости. О том, что РФ выходит из ДСНВ, президент страны Владимир путин заявил во время послания Федеральному Собранию.

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Россия официально уведомила США о приостановке участия в Договоре о стратегических наземных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рядков. По его словам, 28 февраля Россия передала официальную ноту США, передает РИА Новости. О том, что РФ выходит из ДСНВ, президент страны Владимир путин заявил во время послания Федеральному Собранию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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