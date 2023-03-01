Россия официально уведомила США о приостановке участия в ДСНВ

О приостановке участия в ДСНВ заявил Путин
новость из сюжетаРоссия приостановила участие в Договоре СНВ-III
Россия официально уведомила США о приостановке участия в Договоре о стратегических наземных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рядков.
По его словам, 28 февраля Россия передала официальную ноту США, передает РИА Новости. О том, что РФ выходит из ДСНВ, президент страны Владимир путин заявил во время послания Федеральному Собранию.
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