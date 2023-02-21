Послание Путина Федеральному собранию: онлайн-трансляция

21 февраля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Путин озвучит основные ориентиры для развития страны на 2023 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию. Это первое его подобное обращение за два года. В последний раз Путин выступал с посланием к Госдуме и Совету Федерации в апреле 2021 года. Президент РФ обратится не только к парламентариям, но и ко всем жителям России. В своей речи он озвучит основные ориентиры для развития страны на год. URA.RU собрало для вас главное из речи Путина. 13:52 Приглашенные уже начинают собираться в Гостином дворе. Корреспондент URA.RU сообщает, что среди них большое количество военных. Также в Гостином дворе замечен телеведущий Владимир Соловьев. Фото: URA.RU, Екатерина Лазарева Фото: URA.RU, Екатерина Лазарева 13:45 URA.RU начинает трансляцию с послания президента РФ Владимира Путина федеральному собранию. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве. Ожидается, что послание начнется в 12:00 по Мск.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию. Это первое его подобное обращение за два года. В последний раз Путин выступал с посланием к Госдуме и Совету Федерации в апреле 2021 года. Президент РФ обратится не только к парламентариям, но и ко всем жителям России. В своей речи он озвучит основные ориентиры для развития страны на год. URA.RU собрало для вас главное из речи Путина. 13:52 21.02.2023 Приглашенные уже начинают собираться в Гостином дворе. Корреспондент URA.RU сообщает, что среди них большое количество военных. Также в Гостином дворе замечен телеведущий Владимир Соловьев. 13:45 21.02.2023 URA.RU начинает трансляцию с послания президента РФ Владимира Путина федеральному собранию. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве. Ожидается, что послание начнется в 12:00 по Мск.