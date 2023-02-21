Послание Путина Федеральному собранию: онлайн-трансляция

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин озвучит основные ориентиры для развития страны на 2023 год Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию. Это первое его подобное обращение за два года. В последний раз Путин выступал с посланием к Госдуме и Совету Федерации в апреле 2021 года. Президент РФ обратится не только к парламентариям, но и ко всем жителям России. В своей речи он озвучит основные ориентиры для развития страны на год. URA.RU собрало для вас главное из речи Путина.

13:52 21.02.2023 Приглашенные уже начинают собираться в Гостином дворе. Корреспондент URA.RU сообщает, что среди них большое количество военных. Также в Гостином дворе замечен телеведущий Владимир Соловьев.

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13:45 21.02.2023 URA.RU начинает трансляцию с послания президента РФ Владимира Путина федеральному собранию. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве. Ожидается, что послание начнется в 12:00 по Мск.

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Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию. Это первое его подобное обращение за два года. В последний раз Путин выступал с посланием к Госдуме и Совету Федерации в апреле 2021 года. Президент РФ обратится не только к парламентариям, но и ко всем жителям России. В своей речи он озвучит основные ориентиры для развития страны на год. URA.RU собрало для вас главное из речи Путина. 13:52 21.02.2023 Приглашенные уже начинают собираться в Гостином дворе. Корреспондент URA.RU сообщает, что среди них большое количество военных. Также в Гостином дворе замечен телеведущий Владимир Соловьев. 13:45 21.02.2023 URA.RU начинает трансляцию с послания президента РФ Владимира Путина федеральному собранию. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве. Ожидается, что послание начнется в 12:00 по Мск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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