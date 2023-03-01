Замглавы МИД РФ Рябков: Россия и США обсуждают СНВ в закрытом режиме

Диалог между Россией и США по поводу тематики стратегических наступательных вооружений (СНВ) проходит в закрытом формате. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я могу подтвердить, что диалог с США по поводу тематики СНВ проходит в закрытом режиме», — передает слова Рябкова «Интерфакс». Он добавил, что ранее официальные лица России сделали уже множество заявлений по этому поводу по открытым каналам, которые заключались в том, что решение России по поводу приостановки своего участия в ДСНВ будет пересмотрено только после того, как США изменят свою политику по отношению к Украине.
Ранее стало известно, что Россия официально подтвердила приостановление своего участия в Договоре о стратегических наземных вооружениях. Также Сергей Рябков рассказал, что 28 февраля США передали России официальную ноту о приостановлении участия Вашингтона в ДСНВ, передает RT.
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