Замглавы МИД РФ Рябков: Россия и США обсуждают СНВ в закрытом режиме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, оружие, ярс, тополь, stock, СНВ, ДСНВ, ядерное
Переговоры по поводу СНВ между США и Россией проходят в закрытом формате, заявил Сергей Рябков Фото:
новость из сюжета
Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Диалог между Россией и США по поводу тематики стратегических наступательных вооружений (СНВ) проходит в закрытом формате. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я могу подтвердить, что диалог с США по поводу тематики СНВ проходит в закрытом режиме», — передает слова Рябкова «Интерфакс». Он добавил, что ранее официальные лица России сделали уже множество заявлений по этому поводу по открытым каналам, которые заключались в том, что решение России по поводу приостановки своего участия в ДСНВ будет пересмотрено только после того, как США изменят свою политику по отношению к Украине.

Ранее стало известно, что Россия официально подтвердила приостановление своего участия в Договоре о стратегических наземных вооружениях. Также Сергей Рябков рассказал, что 28 февраля США передали России официальную ноту о приостановлении участия Вашингтона в ДСНВ, передает RT.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Диалог между Россией и США по поводу тематики стратегических наступательных вооружений (СНВ) проходит в закрытом формате. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Я могу подтвердить, что диалог с США по поводу тематики СНВ проходит в закрытом режиме», — передает слова Рябкова «Интерфакс». Он добавил, что ранее официальные лица России сделали уже множество заявлений по этому поводу по открытым каналам, которые заключались в том, что решение России по поводу приостановки своего участия в ДСНВ будет пересмотрено только после того, как США изменят свою политику по отношению к Украине. Ранее стало известно, что Россия официально подтвердила приостановление своего участия в Договоре о стратегических наземных вооружениях. Также Сергей Рябков рассказал, что 28 февраля США передали России официальную ноту о приостановлении участия Вашингтона в ДСНВ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...