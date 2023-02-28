Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Россия официально приостанавливает свое участие в Договоре СНВ-3. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.
«РФ приостанавливает действие Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в тексте пояснительной записки документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу после своего официального опубликования.
Россия приостановила участие в договоре СНВ по инициативе президента РФ Владимира Путина. В Кремле допустили возвращение России к договору, если Запад учтет озабоченности России.
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Россия официально приостанавливает свое участие в Договоре СНВ-3. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. «РФ приостанавливает действие Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в тексте пояснительной записки документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу после своего официального опубликования. Россия приостановила участие в договоре СНВ по инициативе президента РФ Владимира Путина. В Кремле допустили возвращение России к договору, если Запад учтет озабоченности России.