Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

28 февраля 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Путин подписал документ о приостановке участия России в ДСНВ-3 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III Россия официально приостанавливает свое участие в Договоре СНВ-3. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. «РФ приостанавливает действие Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в тексте пояснительной записки документа , опубликованного на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу после своего официального опубликования. Россия приостановила участие в договоре СНВ по инициативе президента РФ Владимира Путина. В Кремле допустили возвращение России к договору, если Запад учтет озабоченности России.

Россия официально приостанавливает свое участие в Договоре СНВ-3. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. «РФ приостанавливает действие Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в тексте пояснительной записки документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу после своего официального опубликования. Россия приостановила участие в договоре СНВ по инициативе президента РФ Владимира Путина. В Кремле допустили возвращение России к договору, если Запад учтет озабоченности России.