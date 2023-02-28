Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Путин подписал документ о приостановке участия России в ДСНВ-3 Фото:
новость из сюжета
Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Россия официально приостанавливает свое участие в Договоре СНВ-3. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

«РФ приостанавливает действие Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в тексте пояснительной записки документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу после своего официального опубликования.

Россия приостановила участие в договоре СНВ по инициативе президента РФ Владимира Путина. В Кремле допустили возвращение России к договору, если Запад учтет озабоченности России.

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Россия официально приостанавливает свое участие в Договоре СНВ-3. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин. «РФ приостанавливает действие Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в тексте пояснительной записки документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу после своего официального опубликования. Россия приостановила участие в договоре СНВ по инициативе президента РФ Владимира Путина. В Кремле допустили возвращение России к договору, если Запад учтет озабоченности России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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