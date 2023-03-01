Немецкий посол заявил, что подрыв «Северных потоков» угрожает международной безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв на
Диверсия на «Северных потоках» вызывает озабоченность у Германии, заявил фон Гайр Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Преднамеренный теракт на двух газопроводах «Северный поток» вызывает озабоченность у Германии. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, отмечая, что такой инцидент угрожает международной безопасности.

«Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов „Северный поток“, неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают у нас глубокую озабоченность», — заявил фон Гайр в разговоре с агентством РБК.

Посол отметил, что расследование теракта на «Северных потоках» со стороны Дании, Германии и Швеции еще продолжается. То же самое касается и относительно собственного расследования России, отметил фон Гайр.

Взрывы на двух «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. После этого страны, в экономической зоне которых были поврежденные устатки, начали свое расследование. В феврале 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия не собирается на данный момент выдвигать предположения по поводу причастности определенной страны к подрыву газопроводов, передает «Национальная служба новостей».

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Преднамеренный теракт на двух газопроводах «Северный поток» вызывает озабоченность у Германии. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, отмечая, что такой инцидент угрожает международной безопасности. «Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов „Северный поток“, неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают у нас глубокую озабоченность», — заявил фон Гайр в разговоре с агентством РБК. Посол отметил, что расследование теракта на «Северных потоках» со стороны Дании, Германии и Швеции еще продолжается. То же самое касается и относительно собственного расследования России, отметил фон Гайр. Взрывы на двух «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. После этого страны, в экономической зоне которых были поврежденные устатки, начали свое расследование. В феврале 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия не собирается на данный момент выдвигать предположения по поводу причастности определенной страны к подрыву газопроводов, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...