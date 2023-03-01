Немецкий посол заявил, что подрыв «Северных потоков» угрожает международной безопасности

Преднамеренный теракт на двух газопроводах «Северный поток» вызывает озабоченность у Германии. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, отмечая, что такой инцидент угрожает международной безопасности.
«Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов „Северный поток“, неприемлемы, угрожают международной безопасности и вызывают у нас глубокую озабоченность», — заявил фон Гайр в разговоре с агентством РБК.
Посол отметил, что расследование теракта на «Северных потоках» со стороны Дании, Германии и Швеции еще продолжается. То же самое касается и относительно собственного расследования России, отметил фон Гайр.
Взрывы на двух «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. После этого страны, в экономической зоне которых были поврежденные устатки, начали свое расследование. В феврале 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия не собирается на данный момент выдвигать предположения по поводу причастности определенной страны к подрыву газопроводов, передает «Национальная служба новостей».
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