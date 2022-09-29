НАТО: «Северные потоки» были повреждены в результате диверсий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
В НАТО уверены в саботаже Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Повреждение «Северных потоков» произошло в результате диверсии. Об этом сообщается на сайте НАТО.

«Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде», — говорится в сообщении.

Произошло четыре утечки — на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». В Германии в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии. Экс-президент США Дональд Трамп допустил, что диверсии могут привести к войне.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Повреждение «Северных потоков» произошло в результате диверсии. Об этом сообщается на сайте НАТО. «Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде», — говорится в сообщении. Произошло четыре утечки — на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». В Германии в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии. Экс-президент США Дональд Трамп допустил, что диверсии могут привести к войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...