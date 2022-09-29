НАТО: «Северные потоки» были повреждены в результате диверсий

29 сентября 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

В НАТО уверены в саботаже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Повреждение «Северных потоков» произошло в результате диверсии. Об этом сообщается на сайте НАТО. «Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде», — говорится в сообщении. Произошло четыре утечки — на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». В Германии в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии. Экс-президент США Дональд Трамп допустил, что диверсии могут привести к войне.

Повреждение «Северных потоков» произошло в результате диверсии. Об этом сообщается на сайте НАТО. «Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде», — говорится в сообщении. Произошло четыре утечки — на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». В Германии в Кремле не исключили, что их причиной могли быть диверсии. Экс-президент США Дональд Трамп допустил, что диверсии могут привести к войне.