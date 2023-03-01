Челябинский боец отряда Кадырова вернулся на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полигон ТВВИКУ. Тюмень, армия, военные, солдаты, строй, планшет, военнослужащие, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Александр Воложанин вернулся на передовую на должность замполита Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец отряда Кадырова «Ахмат» из Челябинска Александр Воложанин, который участвовал в спецоперации с позывным Якудза, вернулся на фронт. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«1 марта, первый день весны. Моя семья, проводы на фронт. Отпуск закончился», — написал Воложанин под фотографией с семьей, которую разместил в соцсетях.

Трехмесячный контракт Воложанина закончился 1 февраля. По его словам, ему предложена должность зампполита личного состава батальона Южного округа. Воложанин признался, что ему нравилось быть штурмовиком, однако ранения и возраст повлияли на физическую выносливость.

Александр Воложанин пошел на спецоперацию в качестве добровольца. В мае 2022 года после прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе он попал на передовую. В одном из боев боец получил серьезную травму, которую пришлось долго залечивать. После возвращения в строй Якудза работал разведчиком и штурмовиком.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец отряда Кадырова «Ахмат» из Челябинска Александр Воложанин, который участвовал в спецоперации с позывным Якудза, вернулся на фронт. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «1 марта, первый день весны. Моя семья, проводы на фронт. Отпуск закончился», — написал Воложанин под фотографией с семьей, которую разместил в соцсетях. Трехмесячный контракт Воложанина закончился 1 февраля. По его словам, ему предложена должность зампполита личного состава батальона Южного округа. Воложанин признался, что ему нравилось быть штурмовиком, однако ранения и возраст повлияли на физическую выносливость. Александр Воложанин пошел на спецоперацию в качестве добровольца. В мае 2022 года после прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе он попал на передовую. В одном из боев боец получил серьезную травму, которую пришлось долго залечивать. После возвращения в строй Якудза работал разведчиком и штурмовиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...