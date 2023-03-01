Челябинский боец отряда Кадырова вернулся на фронт

Александр Воложанин вернулся на передовую на должность замполита Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боец отряда Кадырова «Ахмат» из Челябинска Александр Воложанин, который участвовал в спецоперации с позывным Якудза, вернулся на фронт. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«1 марта, первый день весны. Моя семья, проводы на фронт. Отпуск закончился», — написал Воложанин под фотографией с семьей, которую разместил в соцсетях.

Трехмесячный контракт Воложанина закончился 1 февраля. По его словам, ему предложена должность зампполита личного состава батальона Южного округа. Воложанин признался, что ему нравилось быть штурмовиком, однако ранения и возраст повлияли на физическую выносливость.

Александр Воложанин пошел на спецоперацию в качестве добровольца. В мае 2022 года после прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе он попал на передовую. В одном из боев боец получил серьезную травму, которую пришлось долго залечивать. После возвращения в строй Якудза работал разведчиком и штурмовиком.