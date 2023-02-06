У Александра Воложанина с позывным «Якудза» закончился контракт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Штурмовик отряда Кадырова «Ахмат» из Челябинска Александр Воложанин, позывной «Якудза», собирается стать замполитом. По словам Воложанина, у него закончился трехмесячный контракт, но он попытается стать проводником общественно-государственной политики для личного состава батальона Южного округа.

«С 1 февраля у меня закончился контракт — три месяца службы прошли, где я набрался опыта в спецназе „Ахмат“. Перед тем, как поехать на спецоперацию во второй раз, я познакомился с командиром батальона Южного округа и попросил его взять меня военкором. Штатной должности военного корреспондента в батальоне нет, но командир предложил мне должность замполита, чтобы я смог вдохновлять и вести людей на защиту Родины», — сообщил Воложанин в своем telegram-канале.

По словам «Якудзы», ему понравилось служить штурмовиком и в разведке. Однако из-за возраста и перенесенной пневмонии ему стали тяжело даваться 30-километровые учебные марш-броски.

«В бою я не чувствую усталости, там не надо много бегать. А на марш-бросках здоровье стало подводить, всегда прихожу последним, задыхаюсь. Завидую в этом плане молодым ребятам», — поделился челябинец.

«Якудза» также отметил, что командира, который пообещал ему должность замполита, отправили на фронт. И в настоящий момент он ничего не знает о его местонахождении. В ближайшее время он отправится в Чечню, где заключал контракт, чтобы забрать свои документы.

По словам Воложанина, вражеские страны НАТО не остановятся и впереди Россию ждут серьезные битвы с западным альянсом. Поэтому он хочет посвятить свое будущее службе в армии РФ.