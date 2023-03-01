В туалете челябинского ТРК нашли труп

Труп обнаружили в ТРК «Гостиный двор» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, в туалете ТРК «Гостиный двор» нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, рядом с телом обнаружили несколько шприцов.

«Труп обнаружил охранник комплекса. Установлена личность погибшего. Им оказался 38-летний мужчина. Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что прокомментируют инцидент после уточнения информации.

Обновлено в 11:08 по Уральскому времени:

«По факту смерти проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.