01 марта 2023

В туалете челябинского ТРК нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, магнитогорск, трк гостиный двор
Труп обнаружили в ТРК «Гостиный двор» Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, в туалете ТРК «Гостиный двор» нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, рядом с телом обнаружили несколько шприцов.

«Труп обнаружил охранник комплекса. Установлена личность погибшего. Им оказался 38-летний мужчина. Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что прокомментируют инцидент после уточнения информации.

Обновлено в 11:08 по Уральскому времени:

«По факту смерти проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, в туалете ТРК «Гостиный двор» нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, рядом с телом обнаружили несколько шприцов. «Труп обнаружил охранник комплекса. Установлена личность погибшего. Им оказался 38-летний мужчина. Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что прокомментируют инцидент после уточнения информации. Обновлено в 11:08 по Уральскому времени: «По факту смерти проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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