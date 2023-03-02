ФСБ задержала россиянина за госизмену

В Хабаровском крае задержали россиянина, подозреваемого в госизмене Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) задержали местного жителя, который обвиняется в госизмене. Об этом сообщили в ФСБ РФ. По данным службы, он предложил продать данные об объектах Минобороны России украинской разведке.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя города Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене», — сообщается в пресс-релизе ФСБ России. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (государственная измена).

Подозреваемый связался с представителями украинской разведки по интернету и предложил свои услуги. Как отметили в ведомстве, данные могли бы быть использованы для проведения диверсионных мероприятий со стороны ВСУ.