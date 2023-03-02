ФСБ задержала россиянина за госизмену

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Несанкционированная акция в поддержку Сергея Фургала. Хабаровск, плакаты, протестующие, полиция, шествие, несанкционированная акция, правительство хабаровского края
В Хабаровском крае задержали россиянина, подозреваемого в госизмене Фото:

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) задержали местного жителя, который обвиняется в госизмене. Об этом сообщили в ФСБ РФ. По данным службы, он предложил продать данные об объектах Минобороны России украинской разведке.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя города Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене», — сообщается в пресс-релизе ФСБ России. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (государственная измена).

Подозреваемый связался с представителями украинской разведки по интернету и предложил свои услуги. Как отметили в ведомстве, данные могли бы быть использованы для проведения диверсионных мероприятий со стороны ВСУ.

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В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) задержали местного жителя, который обвиняется в госизмене. Об этом сообщили в ФСБ РФ. По данным службы, он предложил продать данные об объектах Минобороны России украинской разведке. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя города Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене», — сообщается в пресс-релизе ФСБ России. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (государственная измена). Подозреваемый связался с представителями украинской разведки по интернету и предложил свои услуги. Как отметили в ведомстве, данные могли бы быть использованы для проведения диверсионных мероприятий со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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