В ХМАО нашли заправки с самым дешевым топливом

АЗС в ХМАО предлагают топливо по низким ценам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО нашли заправки с самыми низкими ценами на бензин. Таксист, часто курсирующий по округу, рассказал об АЗС, где продают дешевое топливо популярных марок АИ-92 и АИ-95.

«Заправка принадлежит „Газпромнефти“, она находится на трассе между Нижневартовском и Мегионом. Мне часто приходится ездить по региону, и я больше нигде не видел таких низких цен на бензин. Например, вчера заправился по 33 рубля за литр», — сообщил автомобилист.

Информацию подтверждают цены, указанные в приложении «Газпромнефти»: бензин АИ-92 в настоящее время стоит 33 рубля за литр, АИ-95 — на 80 копеек дороже. По данным Росстата, такова была средняя цена этих видов топлива по России в 2016 году. В настоящее время средний показатель по стране составляет 47,15 и 51,38 рубля за литр бензина марки АИ-92 и АИ-95 соответственно.

АЗС с самым дешевым дизельным топливом расположена в Ханты-Мансийске. На станции с названием «Дизель ХМ» можно заправиться за 57 рублей за литр, тогда как средняя цена по округу достигает 65 рублей.

«Мы работаем в условиях свободного рынка, и каждый продавец вправе устанавливать свою цену на топливо. Мы устанавливаем такую стоимость, которая, с одной стороны, выгодна для нас и приносит прибыль, а с другой — привлекает покупателей», — пояснил дистрибьютор топлива в ХМАО.

URA.RU направило запрос в «Газпромнефть» с просьбой объяснить политику ценообразования на автозаправочных станциях. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в феврале снизились цены на автомобильное топливо в десяти муниципалитетах ХМАО. Наибольшее падение стоимости зафиксировано в Мегионе и Нефтеюганске.