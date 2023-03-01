01 марта 2023

В ХМАО продают древнее китайское зеркало за 50 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Event пространства в Покровском Пассаже. Екатеринбург, зеркало, бутылка
Продавец нашел древнее зеркало более полувека назад Фото:

В Сургуте (ХМАО) продают древнюю китайскую реликвию за полсотни миллионов рублей. Владелец артефакта рассказал корреспонденту URA.RU, как в его семье появился этот предмет.

«Отец больше 50 лет назад нашел зеркало на огороде возле дома в Днепропетровске. Позже расспрашивал китайцев о значении иероглифов на поверхности предмета, но они, ничего не говоря, падали перед ним на колени», — поделился продавец древности.

Зеркало представляет собой диск из неизвестного металла с выбитыми на нем узорами и иероглифами. Владелец сообщил, что его семья не привлекала экспертов для оценки артефакта и даже примерно не знает реальную стоимость предмета. Сумма в 50 миллионов рублей продавцу показалась наиболее приемлемой для передачи прав на ценную находку.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают зуб мамонта. Владелец просит за предмет четыре тысячи рублей.

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В Сургуте (ХМАО) продают древнюю китайскую реликвию за полсотни миллионов рублей. Владелец артефакта рассказал корреспонденту URA.RU, как в его семье появился этот предмет. «Отец больше 50 лет назад нашел зеркало на огороде возле дома в Днепропетровске. Позже расспрашивал китайцев о значении иероглифов на поверхности предмета, но они, ничего не говоря, падали перед ним на колени», — поделился продавец древности. Зеркало представляет собой диск из неизвестного металла с выбитыми на нем узорами и иероглифами. Владелец сообщил, что его семья не привлекала экспертов для оценки артефакта и даже примерно не знает реальную стоимость предмета. Сумма в 50 миллионов рублей продавцу показалась наиболее приемлемой для передачи прав на ценную находку. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают зуб мамонта. Владелец просит за предмет четыре тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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