В ХМАО продают древнее китайское зеркало за 50 млн рублей. Фото

02 марта 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Продавец нашел древнее зеркало более полувека назад Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) продают древнюю китайскую реликвию за полсотни миллионов рублей. Владелец артефакта рассказал корреспонденту URA.RU, как в его семье появился этот предмет. «Отец больше 50 лет назад нашел зеркало на огороде возле дома в Днепропетровске. Позже расспрашивал китайцев о значении иероглифов на поверхности предмета, но они, ничего не говоря, падали перед ним на колени», — поделился продавец древности. Зеркало представляет собой диск из неизвестного металла с выбитыми на нем узорами и иероглифами. Владелец сообщил, что его семья не привлекала экспертов для оценки артефакта и даже примерно не знает реальную стоимость предмета. Сумма в 50 миллионов рублей продавцу показалась наиболее приемлемой для передачи прав на ценную находку. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают зуб мамонта. Владелец просит за предмет четыре тысячи рублей.

В Сургуте (ХМАО) продают древнюю китайскую реликвию за полсотни миллионов рублей. Владелец артефакта рассказал корреспонденту URA.RU, как в его семье появился этот предмет. «Отец больше 50 лет назад нашел зеркало на огороде возле дома в Днепропетровске. Позже расспрашивал китайцев о значении иероглифов на поверхности предмета, но они, ничего не говоря, падали перед ним на колени», — поделился продавец древности. Зеркало представляет собой диск из неизвестного металла с выбитыми на нем узорами и иероглифами. Владелец сообщил, что его семья не привлекала экспертов для оценки артефакта и даже примерно не знает реальную стоимость предмета. Сумма в 50 миллионов рублей продавцу показалась наиболее приемлемой для передачи прав на ценную находку. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают зуб мамонта. Владелец просит за предмет четыре тысячи рублей.