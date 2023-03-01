В Сургуте (ХМАО) продают древнюю китайскую реликвию за полсотни миллионов рублей. Владелец артефакта рассказал корреспонденту URA.RU, как в его семье появился этот предмет.
«Отец больше 50 лет назад нашел зеркало на огороде возле дома в Днепропетровске. Позже расспрашивал китайцев о значении иероглифов на поверхности предмета, но они, ничего не говоря, падали перед ним на колени», — поделился продавец древности.
Зеркало представляет собой диск из неизвестного металла с выбитыми на нем узорами и иероглифами. Владелец сообщил, что его семья не привлекала экспертов для оценки артефакта и даже примерно не знает реальную стоимость предмета. Сумма в 50 миллионов рублей продавцу показалась наиболее приемлемой для передачи прав на ценную находку.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают зуб мамонта. Владелец просит за предмет четыре тысячи рублей.
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