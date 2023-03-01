В Курганской области пенсионерка умерла после неправильно поставленной клизмы

02 марта 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Варгашинских медиков винят в смерти 68-летней пенсионерки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница поселка Варгаши Курганской области умерла от перитонита, вызванного травмой кишечника. Медики проткнули пациентке кишечник, когда ставили клизму, считают родственники пенсионерки. Они обратились в прокуратуру с заявлением о проверке действий медперсонала при оказании помощи, рассказала URA.RU внучка пациентки. «Утром 21 февраля бабушка почувствовала боли в животе. Позвонила дочери, пожаловалась, что скорая долго не едет. Дождавшись скорую, в 9 утра оказались в пункте медпомощи, где у бабушки взяли анализы. Анализы были в норме, но была высокая температура и сахар повышен больше чем в два раза. Пришел хирург, который даже не стал трогать острый живот, отправил к терапевту, доковыляли к ней на второй этаж, она отправила обратно. Вердикт хирурга: „Езжайте домой, отлежитесь, попейте чаю и не ешьте, а как станет лучше, съездите в город на платное УЗИ“. Еще дали обезболивающее», — рассказала собеседница агентства. Бабушку отправили домой, но лучше ей не становилось. Вечером пенсионерка повторно обратилась в больницу. Врач после обследования живота установил застой в кишечнике. Пенсионерку госпитализировали, назначили процедуры (клизму). Сопровождающие бабушку родственники отметили грубость младшего медперсонала. 22 февраля супруг пациентки поехал в больницу, где ему сообщили, что ночью бабушку экстренно направили в Курган на операцию. От знакомых родственники узнали, что в Кургане ей провели операцию, она в тяжелом состоянии. К вечеру пенсионерка скончалась. «В заключении о смерти написали про травму в толстом кишечнике вследствие попадания через естественное отверстие инородного тела, что вызвало гнойный перитонит. То есть клизмой ей проткнули кишку», — говорит родственница пациентки. Она уточнила, что у бабушки не было тяжелых хронических заболеваний. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что по данному факту проводится внутренняя проверка. «Окончательный диагноз будет установлен после проведения судебно-медицинской экспертизы. Если по результатам проверки будут выявлены нарушения, виновные понесут наказание. Выражаем соболезнования родным и близким пациентки», — говорится в ответе ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница поселка Варгаши Курганской области умерла от перитонита, вызванного травмой кишечника. Медики проткнули пациентке кишечник, когда ставили клизму, считают родственники пенсионерки. Они обратились в прокуратуру с заявлением о проверке действий медперсонала при оказании помощи, рассказала URA.RU внучка пациентки. «Утром 21 февраля бабушка почувствовала боли в животе. Позвонила дочери, пожаловалась, что скорая долго не едет. Дождавшись скорую, в 9 утра оказались в пункте медпомощи, где у бабушки взяли анализы. Анализы были в норме, но была высокая температура и сахар повышен больше чем в два раза. Пришел хирург, который даже не стал трогать острый живот, отправил к терапевту, доковыляли к ней на второй этаж, она отправила обратно. Вердикт хирурга: „Езжайте домой, отлежитесь, попейте чаю и не ешьте, а как станет лучше, съездите в город на платное УЗИ“. Еще дали обезболивающее», — рассказала собеседница агентства. Бабушку отправили домой, но лучше ей не становилось. Вечером пенсионерка повторно обратилась в больницу. Врач после обследования живота установил застой в кишечнике. Пенсионерку госпитализировали, назначили процедуры (клизму). Сопровождающие бабушку родственники отметили грубость младшего медперсонала. 22 февраля супруг пациентки поехал в больницу, где ему сообщили, что ночью бабушку экстренно направили в Курган на операцию. От знакомых родственники узнали, что в Кургане ей провели операцию, она в тяжелом состоянии. К вечеру пенсионерка скончалась. «В заключении о смерти написали про травму в толстом кишечнике вследствие попадания через естественное отверстие инородного тела, что вызвало гнойный перитонит. То есть клизмой ей проткнули кишку», — говорит родственница пациентки. Она уточнила, что у бабушки не было тяжелых хронических заболеваний. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что по данному факту проводится внутренняя проверка. «Окончательный диагноз будет установлен после проведения судебно-медицинской экспертизы. Если по результатам проверки будут выявлены нарушения, виновные понесут наказание. Выражаем соболезнования родным и близким пациентки», — говорится в ответе ведомства.