Politico: Вучич решил пересмотреть отношения с Россией Politico: Вучич стоит перед трудным выбором из-за России и ЕС 02 марта 2023 в 23:02 Размер текста - 17 + Сербии предстоит выбрать между Россией и ЕС, следует из материала Джейми Деттмер Фото: официальный сайт президента РФ Президент Сербии Александр Вучич столкнулся с трудным вопросом из-за вступления страны в ЕС и сохранении прежних отношений с Россией. Об этом сообщил обозреватель Джейми Деттмер в статье для Politico. «Вучич примет свое более важное „трудное решение“ за пределами Косово. Он должен разрешить дилемму, с которой он сталкивается, выбирая путь в ЕС или тесную дружбу с Россией», — сообщил Джейми Деттмер в своем материале для издания Politico . В материале говорится, что Вучич выступает против вербовки граждан Сербии в ЧВК «Вагнер». Отмечается, что по возвращению на родину солдаты частной военной компании будут арестованы. В январе Вучич поблагодарил Россию за ее намерения сохранить целостность Сербии, передает RT. В феврале зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия может оказать Сербии помощь в конфликте с Косово. Президент Сербии Александр Вучич столкнулся с трудным вопросом из-за вступления страны в ЕС и сохранении прежних отношений с Россией. Об этом сообщил обозреватель Джейми Деттмер в статье для Politico. «Вучич примет свое более важное „трудное решение“ за пределами Косово. Он должен разрешить дилемму, с которой он сталкивается, выбирая путь в ЕС или тесную дружбу с Россией», — сообщил Джейми Деттмер в своем материале для издания Politico. В материале говорится, что Вучич выступает против вербовки граждан Сербии в ЧВК «Вагнер». Отмечается, что по возвращению на родину солдаты частной военной компании будут арестованы. В январе Вучич поблагодарил Россию за ее намерения сохранить целостность Сербии, передает RT. В феврале зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия может оказать Сербии помощь в конфликте с Косово. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям