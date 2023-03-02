Politico: Вучич решил пересмотреть отношения с Россией

Politico: Вучич стоит перед трудным выбором из-за России и ЕС
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Сербии предстоит выбрать между Россией и ЕС, следует из материала Джейми Деттмер Фото:

Президент Сербии Александр Вучич столкнулся с трудным вопросом из-за вступления страны в ЕС и сохранении прежних отношений с Россией. Об этом сообщил обозреватель Джейми Деттмер в статье для Politico.

«Вучич примет свое более важное „трудное решение“ за пределами Косово. Он должен разрешить дилемму, с которой он сталкивается, выбирая путь в ЕС или тесную дружбу с Россией», — сообщил Джейми Деттмер в своем материале для издания Politico.

В материале говорится, что Вучич выступает против вербовки граждан Сербии в ЧВК «Вагнер». Отмечается, что по возвращению на родину солдаты частной военной компании будут арестованы.

В январе Вучич поблагодарил Россию за ее намерения сохранить целостность Сербии, передает RT. В феврале зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия может оказать Сербии помощь в конфликте с Косово.

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Президент Сербии Александр Вучич столкнулся с трудным вопросом из-за вступления страны в ЕС и сохранении прежних отношений с Россией. Об этом сообщил обозреватель Джейми Деттмер в статье для Politico. «Вучич примет свое более важное „трудное решение“ за пределами Косово. Он должен разрешить дилемму, с которой он сталкивается, выбирая путь в ЕС или тесную дружбу с Россией», — сообщил Джейми Деттмер в своем материале для издания Politico. В материале говорится, что Вучич выступает против вербовки граждан Сербии в ЧВК «Вагнер». Отмечается, что по возвращению на родину солдаты частной военной компании будут арестованы. В январе Вучич поблагодарил Россию за ее намерения сохранить целостность Сербии, передает RT. В феврале зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия может оказать Сербии помощь в конфликте с Косово.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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