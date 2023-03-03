Бойца записали видеопривет с передовой (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы с передовой поблагодарили жителей Челябинска и области за переданные посылки и детские письма. Слова благодарности они записали на видео, сообщили в соцсетях.

«Наши раненые ребята-ополченцы из госпиталя, скромные и стеснительные мальчишки, передают пламенный привет всем неравнодушным, отзывчивым и добрым людям. Парни благодарны от всего сердца, что их крик о помощи не оставили без внимания. Все необходимое по списку было упаковано и передано с ближайшей отправкой», — указано в сообщении группы «Помощь Военным на СВО „Вместе‚Копейск Южный Урал‘ в соцсети ‚ВКонтакте‘.

Также бойцы записали благодарность школьникам за письма, которые привезли им в окопы. По их словам, письмо, написанное детской рукой, дает им много душевного тепла.

«Самое дорогое, со слов бойцов, это держать письмо, написанное детской рукой. От него веет искренним теплом, добром и заботой. Благодаря такой поддержке у ребят поднимается боевой дух и настрой, у наших защитников появляется твердая уверенность в том, что их ждут и любят», — добавляют волонтеры в сообщении.

С началом спецоперации во всех регионах стартовал сбор посылок военнослужащим. На передовую уже традиционно отправляют продукты питания и теплые вещи, а также детские письма.