03 марта 2023

Раненые бойцы на передовой передали благодарность челябинцам. Видео

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Бойца записали видеопривет с передовой (фото из архива) Фото:
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Бойцы с передовой поблагодарили жителей Челябинска и области за переданные посылки и детские письма. Слова благодарности они записали на видео, сообщили в соцсетях.

«Наши раненые ребята-ополченцы из госпиталя, скромные и стеснительные мальчишки, передают пламенный привет всем неравнодушным, отзывчивым и добрым людям. Парни благодарны от всего сердца, что их крик о помощи не оставили без внимания. Все необходимое по списку было упаковано и передано с ближайшей отправкой», — указано в сообщении группы «Помощь Военным на СВО „Вместе‚Копейск Южный Урал‘ в соцсети ‚ВКонтакте‘.

Также бойцы записали благодарность школьникам за письма, которые привезли им в окопы. По их словам, письмо, написанное детской рукой, дает им много душевного тепла.

«Самое дорогое, со слов бойцов, это держать письмо, написанное детской рукой. От него веет искренним теплом, добром и заботой. Благодаря такой поддержке у ребят поднимается боевой дух и настрой, у наших защитников появляется твердая уверенность в том, что их ждут и любят», — добавляют волонтеры в сообщении.

С началом спецоперации во всех регионах стартовал сбор посылок военнослужащим. На передовую уже традиционно отправляют продукты питания и теплые вещи, а также детские письма.

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Бойцы с передовой поблагодарили жителей Челябинска и области за переданные посылки и детские письма. Слова благодарности они записали на видео, сообщили в соцсетях. «Наши раненые ребята-ополченцы из госпиталя, скромные и стеснительные мальчишки, передают пламенный привет всем неравнодушным, отзывчивым и добрым людям. Парни благодарны от всего сердца, что их крик о помощи не оставили без внимания. Все необходимое по списку было упаковано и передано с ближайшей отправкой», — указано в сообщении группы «Помощь Военным на СВО „Вместе‚Копейск Южный Урал‘ в соцсети ‚ВКонтакте‘. Также бойцы записали благодарность школьникам за письма, которые привезли им в окопы. По их словам, письмо, написанное детской рукой, дает им много душевного тепла. «Самое дорогое, со слов бойцов, это держать письмо, написанное детской рукой. От него веет искренним теплом, добром и заботой. Благодаря такой поддержке у ребят поднимается боевой дух и настрой, у наших защитников появляется твердая уверенность в том, что их ждут и любят», — добавляют волонтеры в сообщении. С началом спецоперации во всех регионах стартовал сбор посылок военнослужащим. На передовую уже традиционно отправляют продукты питания и теплые вещи, а также детские письма.
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