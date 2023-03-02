Челябинка выиграла миллион, купив билет в отделении «Почты России»

03 марта 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Жительница Челябинска долго не могла поверить удаче с лотерейным билетом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Челябинска приобрела лотерейный билет в отделении «Почты России» и выиграла миллион рублей. Как рассказали в пресс-службе учреждения, за билет челябинка заплатила 300 рублей. «Удачу жительнице региона и выигрыш в один миллион рублей принес праздничный тираж лотереи „Мечталлион“ ко Дню защитника Отечества. На почту женщина пришла вместе с дочкой и приобрела билет „три в одном“ за 300 рублей», — отметили почтовой службе. Счастливых билетов среди купленных в отделении на улице Сталеваров оказалось два. Второй обеспечил выигрыш в 100 рублей. Билет, который принес удачу, вытянула дочь посетительницы. Как рассказала начальник почтового отделения Наталья Авдеева, клиентка долго не могла поверить в удачу. Челябинка повторно пришла на почту и попросила проверить билеты на выигрыш. На «Почте России» уточнили, что в праздничном тираже лотереи в целом по стране по миллиону выиграли 20 человек. Еще два билета, купленных в почтовых отделениях Пермского края и Волгоградской области, принесли своим обладателям по 7,6 млн рублей. Счастливый билет вытянула дочка клиентки почтового отделения Фото: пресс-служба «Почты России» в Челябинске

Жительница Челябинска приобрела лотерейный билет в отделении «Почты России» и выиграла миллион рублей. Как рассказали в пресс-службе учреждения, за билет челябинка заплатила 300 рублей. «Удачу жительнице региона и выигрыш в один миллион рублей принес праздничный тираж лотереи „Мечталлион“ ко Дню защитника Отечества. На почту женщина пришла вместе с дочкой и приобрела билет „три в одном“ за 300 рублей», — отметили почтовой службе. Счастливых билетов среди купленных в отделении на улице Сталеваров оказалось два. Второй обеспечил выигрыш в 100 рублей. Билет, который принес удачу, вытянула дочь посетительницы. Как рассказала начальник почтового отделения Наталья Авдеева, клиентка долго не могла поверить в удачу. Челябинка повторно пришла на почту и попросила проверить билеты на выигрыш. На «Почте России» уточнили, что в праздничном тираже лотереи в целом по стране по миллиону выиграли 20 человек. Еще два билета, купленных в почтовых отделениях Пермского края и Волгоградской области, принесли своим обладателям по 7,6 млн рублей.