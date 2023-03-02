02 марта 2023

Челябинка выиграла миллион, купив билет в отделении «Почты России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лотерея, лотерейный билет
Жительница Челябинска долго не могла поверить удаче с лотерейным билетом Фото:

Жительница Челябинска приобрела лотерейный билет в отделении «Почты России» и выиграла миллион рублей. Как рассказали в пресс-службе учреждения, за билет челябинка заплатила 300 рублей.

«Удачу жительнице региона и выигрыш в один миллион рублей принес праздничный тираж лотереи „Мечталлион“ ко Дню защитника Отечества. На почту женщина пришла вместе с дочкой и приобрела билет „три в одном“ за 300 рублей», — отметили почтовой службе.

Счастливых билетов среди купленных в отделении на улице Сталеваров оказалось два. Второй обеспечил выигрыш в 100 рублей. Билет, который принес удачу, вытянула дочь посетительницы.

Как рассказала начальник почтового отделения Наталья Авдеева, клиентка долго не могла поверить в удачу. Челябинка повторно пришла на почту и попросила проверить билеты на выигрыш.

На «Почте России» уточнили, что в праздничном тираже лотереи в целом по стране по миллиону выиграли 20 человек. Еще два билета, купленных в почтовых отделениях Пермского края и Волгоградской области, принесли своим обладателям по 7,6 млн рублей.

Счастливый билет вытянула дочка клиентки почтового отделения
Фото:

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Жительница Челябинска приобрела лотерейный билет в отделении «Почты России» и выиграла миллион рублей. Как рассказали в пресс-службе учреждения, за билет челябинка заплатила 300 рублей. «Удачу жительнице региона и выигрыш в один миллион рублей принес праздничный тираж лотереи „Мечталлион“ ко Дню защитника Отечества. На почту женщина пришла вместе с дочкой и приобрела билет „три в одном“ за 300 рублей», — отметили почтовой службе. Счастливых билетов среди купленных в отделении на улице Сталеваров оказалось два. Второй обеспечил выигрыш в 100 рублей. Билет, который принес удачу, вытянула дочь посетительницы. Как рассказала начальник почтового отделения Наталья Авдеева, клиентка долго не могла поверить в удачу. Челябинка повторно пришла на почту и попросила проверить билеты на выигрыш. На «Почте России» уточнили, что в праздничном тираже лотереи в целом по стране по миллиону выиграли 20 человек. Еще два билета, купленных в почтовых отделениях Пермского края и Волгоградской области, принесли своим обладателям по 7,6 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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