В Кургане арендодатель выселяет кафе с котами

Для курганских котов ищут новое кафе Фото: Сергей Венявский © URA.RU

В Кургане ищут новых арендаторов в помещение, где раньше находилось единственного в городе котокафе «Ешкин Кот». Собственник помещения повысил цену из-за чего сотрудникам заведения приходится искать новое. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал работник кафе.

«В связи с продажей арендуемого нами помещения, мы вынуждены искать новое помещение. Офис продан новому собственнику. Арендодатель повысил плату за аренду. Эта сумма оказалась для нас неприемлемой», — сообщает URA.RU сотрудник котокафе. Соответствующее объявление о поиске новых арендаторов для помещения, в котором ранее находилось кафе, уже появилось на сервисе Avito.

В разговоре с корреспондентом URA.RU они пояснили, что повышение стоимости аренды связано с желанием «получить больше денег». В комментариях представитель заведения отмечает, что в помещении они пробудут до 10 апреля. На момент публикации, сотрудникам котокафе еще не удалось найти новое помещение.

URA.RU писало ранее, что предприниматель избавляется от сауны на курганской «Рублевке». Стоимость банного комплекса оценивается владельцем объявления о продаже в 35 000 000 рублей.