В Кургане продают банный комплекс из-за переезда владельца в другой город Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане выставили на продажу банный комплекс «Увальские сауны», который находится в поселке Увал (так называемая «курганская Рублевка»). Информация об этом сообщается на сервисе объявлений Avito.

«Продается двухэтажный банный комплекс, площадью около 700 кв. м., действующий с 1998 года. Участок 20 соток, имеется выход к водоему, рядом сосновый бор. Стоимость комплекса: 35 000 000 рублей», — указано в описании объявления.

Владелец объявления подтвердил URA.RU, что комплекс, который указан на Avito, является организацией «Увальские сауны». В помещении пять залов отдыха, каминный зал, два хаммама и три бассейна. Также есть мангальная зона. В комплексе имеются центральное отопление, канализация и вода (около 20 метров скважины дополнительно).

Корреспонденту URA.RU владелец объявления рассказал, что банный комплекс на Увале продается из-за переезда. «В отношении прибыли все стабильно, за столько лет работы сауны есть постоянные клиенты, с организациями нет никаких проблем», — рассказал журналисту продавец.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают малярно-кузовной цех. Помещение цеха находится в одном из местных гаражных кооперативов.

Курганцам предлагают купить сауну за 35 000 000 рублей Фото: скрин сайта Avito

Комплекс, который продается на курганской «Рублевке», является «Увальскими саунами» Фото: скрин сайта Avito