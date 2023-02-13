В Кургане выставили на продажу банный комплекс «Увальские сауны», который находится в поселке Увал (так называемая «курганская Рублевка»). Информация об этом сообщается на сервисе объявлений Avito.
«Продается двухэтажный банный комплекс, площадью около 700 кв. м., действующий с 1998 года. Участок 20 соток, имеется выход к водоему, рядом сосновый бор. Стоимость комплекса: 35 000 000 рублей», — указано в описании объявления.
Владелец объявления подтвердил URA.RU, что комплекс, который указан на Avito, является организацией «Увальские сауны». В помещении пять залов отдыха, каминный зал, два хаммама и три бассейна. Также есть мангальная зона. В комплексе имеются центральное отопление, канализация и вода (около 20 метров скважины дополнительно).
Корреспонденту URA.RU владелец объявления рассказал, что банный комплекс на Увале продается из-за переезда. «В отношении прибыли все стабильно, за столько лет работы сауны есть постоянные клиенты, с организациями нет никаких проблем», — рассказал журналисту продавец.
В Кургане выставили на продажу банный комплекс «Увальские сауны», который находится в поселке Увал (так называемая «курганская Рублевка»). Информация об этом сообщается на сервисе объявлений Avito. «Продается двухэтажный банный комплекс, площадью около 700 кв. м., действующий с 1998 года. Участок 20 соток, имеется выход к водоему, рядом сосновый бор. Стоимость комплекса: 35 000 000 рублей», — указано в описании объявления. Владелец объявления подтвердил URA.RU, что комплекс, который указан на Avito, является организацией «Увальские сауны». В помещении пять залов отдыха, каминный зал, два хаммама и три бассейна. Также есть мангальная зона. В комплексе имеются центральное отопление, канализация и вода (около 20 метров скважины дополнительно). Корреспонденту URA.RU владелец объявления рассказал, что банный комплекс на Увале продается из-за переезда. «В отношении прибыли все стабильно, за столько лет работы сауны есть постоянные клиенты, с организациями нет никаких проблем», — рассказал журналисту продавец. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают малярно-кузовной цех. Помещение цеха находится в одном из местных гаражных кооперативов.