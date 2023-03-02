Власти ЯНАО рассказали о судьбе батальона, который хотели расформировать в зоне СВО

Власти ЯНАО: ямальский батальон «Росомаха» расформировывать не будут

03 марта 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Батальон «Росомаха» не будет расформирован, сообщили власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ямальский батальон «Росомаха», из-за которого били тревогу жены военнослужащих, в зоне спецоперации расформировывать не будут. Об этом сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности. «Батальон „Росомаха“ не будет расформирован. По решению вышестоящего командования, личным составом частично усиливают другие подразделения в зоне СВО», — сообщили в департаменте. Как рассказала корреспонденту агентства одна из жен мобилизованных Марина, ситуация изменилась после того, как с ямальцами поговорили представители власти. По словам собеседницы агентства, нынешняя ситуация устраивает бойцов из батальона «Росомаха». «Муж сказал, что за несколько выходов с опытными бойцами они очень много чему научились. Его все устраивает в нынешнем положении. Разговоров о расформировании больше нет», — отметила она. Ранее жены военнослужащих сообщили URA.RU о том, что переживают за судьбу ямальского батальона. Женщины били тревогу из-за того, что состав «Росомахи» расформируют. Президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Он подчеркнул, что основная цель — защитить мирных граждан, проживающих на территории Донбасса.

Ямальский батальон «Росомаха», из-за которого били тревогу жены военнослужащих, в зоне спецоперации расформировывать не будут. Об этом сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности. «Батальон „Росомаха“ не будет расформирован. По решению вышестоящего командования, личным составом частично усиливают другие подразделения в зоне СВО», — сообщили в департаменте. Как рассказала корреспонденту агентства одна из жен мобилизованных Марина, ситуация изменилась после того, как с ямальцами поговорили представители власти. По словам собеседницы агентства, нынешняя ситуация устраивает бойцов из батальона «Росомаха». «Муж сказал, что за несколько выходов с опытными бойцами они очень много чему научились. Его все устраивает в нынешнем положении. Разговоров о расформировании больше нет», — отметила она. Ранее жены военнослужащих сообщили URA.RU о том, что переживают за судьбу ямальского батальона. Женщины били тревогу из-за того, что состав «Росомахи» расформируют. Президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Он подчеркнул, что основная цель — защитить мирных граждан, проживающих на территории Донбасса.