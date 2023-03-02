02 марта 2023
01 марта 2023

Власти ЯНАО рассказали о судьбе батальона, который хотели расформировать в зоне СВО

Власти ЯНАО: ямальский батальон «Росомаха» расформировывать не будут
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, полигон еланский, подготовка военных, тренировка на полигоне
Батальон «Росомаха» не будет расформирован, сообщили власти Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ямальский батальон «Росомаха», из-за которого били тревогу жены военнослужащих, в зоне спецоперации расформировывать не будут. Об этом сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Батальон „Росомаха“ не будет расформирован. По решению вышестоящего командования, личным составом частично усиливают другие подразделения в зоне СВО», — сообщили в департаменте.

Как рассказала корреспонденту агентства одна из жен мобилизованных Марина, ситуация изменилась после того, как с ямальцами поговорили представители власти. По словам собеседницы агентства, нынешняя ситуация устраивает бойцов из батальона «Росомаха». «Муж сказал, что за несколько выходов с опытными бойцами они очень много чему научились. Его все устраивает в нынешнем положении. Разговоров о расформировании больше нет», — отметила она.

Ранее жены военнослужащих сообщили URA.RU о том, что переживают за судьбу ямальского батальона. Женщины били тревогу из-за того, что состав «Росомахи» расформируют.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Он подчеркнул, что основная цель — защитить мирных граждан, проживающих на территории Донбасса.

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Ямальский батальон «Росомаха», из-за которого били тревогу жены военнослужащих, в зоне спецоперации расформировывать не будут. Об этом сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности. «Батальон „Росомаха“ не будет расформирован. По решению вышестоящего командования, личным составом частично усиливают другие подразделения в зоне СВО», — сообщили в департаменте. Как рассказала корреспонденту агентства одна из жен мобилизованных Марина, ситуация изменилась после того, как с ямальцами поговорили представители власти. По словам собеседницы агентства, нынешняя ситуация устраивает бойцов из батальона «Росомаха». «Муж сказал, что за несколько выходов с опытными бойцами они очень много чему научились. Его все устраивает в нынешнем положении. Разговоров о расформировании больше нет», — отметила она. Ранее жены военнослужащих сообщили URA.RU о том, что переживают за судьбу ямальского батальона. Женщины били тревогу из-за того, что состав «Росомахи» расформируют. Президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Он подчеркнул, что основная цель — защитить мирных граждан, проживающих на территории Донбасса.
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